桃園市食安嘉年華 4大主題館登場

2019-11-08 05:30:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕由市府舉辦的「桃園健康樂活食安嘉年華」昨天開幕，活動連續四天在桃園巨蛋舉行，現場規劃四大主題館、七大展區及DIY體驗區，讓民眾透過親身參與體驗方式，瞭解桃園在地食品、中藥及生技等產業脈動。

市長鄭文燦出席開幕典禮時表示，桃園是台灣食品工業重鎮，帶頭舉辦「桃園食安嘉年華」，希望桃園做為示範城市，讓食安與經濟共同成長，邀請大家一起同樂，品嚐美食並支持食品安全觀念。活動也邀請資深藝人唐從聖代言，為民眾推薦在地美食，推廣食安觀念。

邁入第三年的食安嘉年華，今年加入中藥、養生與生技產業，以「食育、安全、歡樂、養生」為主軸，讓民眾了解在地業者從農場到餐桌的管理，提升對傳統養生及生技發展的認知，現場規劃穿越食光透視科技館、本草藥不藥中藥養生館、減塑上路吸管趨勢館、食安小學堂食農教育館等四大主題館，另有藥膳傳承、懷舊食品、生鮮樂活、悠閒品味、食在大廚、健康活顏、健康活力等七大展區。

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