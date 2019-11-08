為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

桃園市中路地區無車格 將闢臨時停車場

2019-11-08 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕中路是桃園新興重劃區，開發案正如火如荼進行，只是重劃區道路都未規劃路邊停車格，現有停車用地又不足，議員黃景熙昨天在議會質詢時要求交通局未雨綢繆，事先做好規劃。交通局表示，初期會將未開發的文小用地做為臨時停車場，另針對停七停車場已進行立體停車場規劃。

交通局停管科長魏光譽表示，中路地區道路狹小無法規劃路邊停車，交通局已從前年起陸續開闢停一、停三、停五、停六及停七等五處平面停車場，提供四三二個車位；另風禾公園旁文小二用地，將規劃為臨時停車場，可提供四二二個停車格，長期則將開闢停七為立體停車場，把車格數擴大至二五○個，另研議文小二校園興建時，一併設置地下停車場。

黃景熙表示，中路重劃區只規劃七個停車場用地，面積二．五公頃，只能規劃一二五○個平面車位，中路一○四公頃開發面積，平均每公頃僅十二個停車格，停車問題將非常嚴重，建議針對停車場預定地進行立體化開發。另中路有好幾個公園，可以評估興建地下停車場的可行性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

桃園市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播