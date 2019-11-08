桃園市中路地區無車格 將闢臨時停車場

2019-11-08 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕中路是桃園新興重劃區，開發案正如火如荼進行，只是重劃區道路都未規劃路邊停車格，現有停車用地又不足，議員黃景熙昨天在議會質詢時要求交通局未雨綢繆，事先做好規劃。交通局表示，初期會將未開發的文小用地做為臨時停車場，另針對停七停車場已進行立體停車場規劃。

交通局停管科長魏光譽表示，中路地區道路狹小無法規劃路邊停車，交通局已從前年起陸續開闢停一、停三、停五、停六及停七等五處平面停車場，提供四三二個車位；另風禾公園旁文小二用地，將規劃為臨時停車場，可提供四二二個停車格，長期則將開闢停七為立體停車場，把車格數擴大至二五○個，另研議文小二校園興建時，一併設置地下停車場。

黃景熙表示，中路重劃區只規劃七個停車場用地，面積二．五公頃，只能規劃一二五○個平面車位，中路一○四公頃開發面積，平均每公頃僅十二個停車格，停車問題將非常嚴重，建議針對停車場預定地進行立體化開發。另中路有好幾個公園，可以評估興建地下停車場的可行性。

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