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吸引投資進駐 桃園石門水庫擬放寬旅館設置

配合石門水庫觀光，議員劉熒隆建議放寬石門都計觀光旅館設置規定。（記者謝武雄攝）

配合石門水庫觀光，議員劉熒隆建議放寬石門都計觀光旅館設置規定。（記者謝武雄攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕國道三號龍潭第二交流道預計後年通車，將帶動石門水庫周邊觀光商機，議員劉熒隆昨天質詢時，建議市府在石門水庫周邊引進國際級觀光旅館或養生村等設施，提升當地觀光發展；市府都發局長盧維屏表示，石門都市計畫原就規劃有旅館區用地，但歷經多年開發情形仍未達預期，市府已將該計畫納入第三次通盤檢討，並於去年報內政部審議，將朝向放寬旅館區允許部分作為住宅區使用、檢討廢除部分道路用地等方向積極推動，希望吸引投資進駐。

鄭文燦：都發局一併考慮社福設施

市長鄭文燦表示，石門都市計畫開發程度甚低，主要原因是傳統聚落與原開發計畫不一致，包括公設及交通條件等也需進行調整。目前石門污水下水道系統已建置完成，未來引進旅館業後並不會帶來太多環境負擔。針對劉熒隆建議引進國際級觀光旅館或養生村等設施，因涉及都市計畫修改，將由都發局一併考慮社福設施或國際級旅館引入等規劃積極推動。

納入第三次通盤檢討 朝放寬限制

盧維屏表示，石門都市計畫是早期石門水庫完成後，規劃在當地發展水庫觀光，但歷經多年開發情形未達預期，主要原因在於原計畫推動不易，為此，市府已將該計畫納入第三次通盤檢討，朝放寬部分限制等方向推動。

劉熒隆說，除龍潭第二交流道後年通車外，投資三．八億元的石門水庫跨域亮點計畫已陸續完工，並以「打造運動觀光品牌」、「推展主題創意環境」、「優化自然生態旅遊」、「建構智慧旅遊系統」、「推動低碳運具運行」等五大主軸行銷石門水庫，加上市府每年在石門水庫舉辦的「楓半馬」，都已經建立石門水庫品牌，屆時配合跨域亮點計畫，勢必帶動另一波石門水庫旅遊風潮，市府應該修改都市計畫、讓投資願意進駐開發國際級觀光旅館，再創石門風華。

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