桃園路燈維修電話空號 報修找無人

桃園市路燈雖然回歸市府養工處管理，不僅無報修電話（上），舊有公所編號牌也未拆除（左），導致民眾撥打舊電話變成空號。 （議員劉安祺提供）

2019-11-08 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市路燈管理從今年元旦起由各公所移轉到市府養護工程處，但仍有部分路燈還掛著公所的編號牌，讓民眾報修「找無人」，議員劉安祺昨天質詢時，當場請工務局長賴宇亭撥打編號牌上的080免付費電話竟是空號；對此，賴宇亭解釋，年初接管後便在編號牌維修電話欄貼上同色系貼紙，但有些因廠商未將公所的編號牌拆卸，才會造成撥打空號的情形。養工處表示，預計一個月內會將全市路燈上通報電話更新並加入QR Code通報功能。

議員：電桿上只有舊的報修電話

劉安祺昨天質詢時，秀出大張路燈燈桿照片，上頭同時掛著兩張編號牌，紅色系是公所的、還有報修電話，綠色系是市府的、報修電話欄是空的，劉安祺當場要賴宇亭用行動電話以擴音方式撥打上頭080報修電話，只見擴音器傳出「這是空號」的聲音，而且即使反映了也是能拖就拖，甚至還有報修兩週都沒有修好的情況。

工務局長：廠商未拆舊編號牌所致

賴宇亭說明，今年元旦起全市路燈改由養工處統一維護管理並重新編號，對於原來公所路燈編號牌仍掛在燈桿，會趕緊派員撤除，目前養工處和公所、里長建有路燈維修群組，若透過公所、里辦公室通報路燈維修，養工處會在廿四小時內處理。至於路燈報修超過兩週都未修復，會針對個案了解、處理。

公所的舊編號牌 將派員盡速拆除

工務局表示，由於全市路燈高達十六萬盞，配合今年元旦接管，養工處從兩年前就開始製作路燈編號牌掛上，但上頭維修電話仍是各公所的免付費服務電話，今年接管後因公所的免付費電話都廢止，便在編號牌維修電話欄貼上同色系貼紙，避免民眾誤打，但有部分廠商未將原本公所的編號牌拆卸，才會造成民眾撥打空號的情形。

報修電話 養工處1個月內完成更新

工務局說，桃園市路燈統一通報電話為0809-082-820，民眾亦可透過一九九九市民熱線、養工處網站、里長辦公室通報。養工處預計一個月內，會將全市路燈上舊通報電話更新並加入QR Code通報功能，在未更新完成之前，已協調電信業者即日起，即使打舊有的通報電話，也會轉接到目前的專線電話，而換裝完成的二千二百盞智能LED路燈，若發生故障則會自動回報訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法