「桃音降臨」行動演唱會 週六連兩場

「桃音降臨‧前導派對」行動演唱會，週六下午及晚間將分別在竹圍漁港與廣豐新天地購物中心帶來戶外表演。圖為表演場地之一的竹圍漁港天幕廣場。（資料照，市府農業局提供）

2019-11-07 05:30:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕機場捷運A17站旁正興建「桃園流行音樂露天劇場」，預計明年十一月完工。市府文化局藝文設施管理中心規劃八場「桃音降臨‧前導派對」行動演唱會，透過行動舞台車進入商圈、夜市、著名景點及購物中心，將年輕人喜愛的搖滾、嘻哈及電子音樂三大流行樂曲風融入生活，週六下午及晚間將分別在竹圍漁港與廣豐新天地購物中心帶來戶外表演，為流行音樂露天劇場營運暖身。

文化局表示，舞台車週六下午兩點將搭載CBC Chen’s Bro Club、遊樂及麋先生三組演出者駛入竹圍漁港的天幕廣場，在海風吹拂下，CBC Chen’s Bro Club的DJ秀啟動節拍；去年桃園鐵玫瑰熱音賞社會組獲獎的遊樂，將以放克與藍調放鬆搖擺，享受海邊下午；曾獲金曲獎最佳樂團的糜先生壓軸，以搖滾熱度帶動派對。

當晚七點，舞台車將駛入八德廣豐新天地購物中心戶外廣場，由曾獲金音獎最佳電音單曲獎的DJ Yen以電音開場；蒙古首席女DJ、首度來台演出的NiikA，準備嗨翻派對；金曲獎最佳單曲製作人YELLOW，也將以爵士及節奏藍調帶來浪漫體驗。

文化局表示，各類不同風格的演出者齊聚一堂，正如桃音降臨的主題，廣納眾多流行音樂種類，場場歡鬧的行動演唱會，歡迎市民朋友加入，一起為即將落成的桃園流行音樂露天劇場凝聚活力。更多活動可至「中壢藝術館」臉書粉絲專頁「桃音降臨‧前導派對」查詢。

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