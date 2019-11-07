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《桃園》減光害 平鎮鑊篤陂塘公園提早關燈

平鎮鑊篤陂塘生態公園內棲息許多獨角仙。（記者許倬勛攝）

平鎮鑊篤陂塘生態公園內棲息許多獨角仙。（記者許倬勛攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者許倬勛／平鎮報導〕面積○．七公頃、市府投入兩千萬元打造的平鎮鑊篤陂塘生態公園，有廣闊的陂塘水岸及自然景色，還有大型地景溜滑梯，頗受市民喜愛；但近期傳出遊戲區周圍夜間照明太亮、光害導致棲息生物受驚、遷移等狀況，平鎮區公所會勘後決定改設景觀燈，並將熄燈時間提早至晚間七點，近期將發包施作，維護生態平衡。

平鎮鑊篤陂塘生態公園原為南勢釣魚池，因外觀像又圓又深的大鍋，而客語「WO dǔ」為鍋底之意，便以此命名。市府在此投入兩千萬元設置環湖步道，栽植桐花、落羽松等，並於遊戲區設置大型地景溜滑梯及複合式攀爬網，讓孩子們可在自然生態中玩耍成長。

發現生態改變 民疑光害衝擊

鑊篤陂塘生態公園擁有豐富生態，樹林間棲息著獨角仙、五色鳥與林角鴞等動物，然因遊戲區周圍的燈光太強，關心生態的市民觀察發現蟲鳴鳥叫聲越來越小，特別是貓頭鷹的蹤影幾乎已看不到了，認為光害衝擊自然生態。

「生態公園應以維護生態與教育為主，不宜太多人為破壞。」鎮興里長黃志杰表示，目前遊戲區周圍有許多路燈，部分就坐落在樹木旁，強烈的燈光影響昆蟲、鳥類棲息；加上夏季夜間有蛇出沒，也憂心孩童入夜後還留在遊戲區玩耍恐生意外，希望公所尋思對策。

將改低亮度景觀燈 地方支持

經多次會勘，公所決議改設亮度較低的景觀燈，並將熄燈時間提早兩小時至晚上七點，一方面避免孩童久留，也能顧及不影響生態，對此地方樂觀其成，認為生態保育刻不容緩。

平鎮鑊篤陂塘生態公園有廣闊的陂塘水岸及自然景色，常有家長帶小朋友來踏青。（鎮興里長黃志杰提供）

平鎮鑊篤陂塘生態公園有廣闊的陂塘水岸及自然景色，常有家長帶小朋友來踏青。（鎮興里長黃志杰提供）

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