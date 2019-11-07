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「桃園好棧」推私房景點 票選抽食宿券

廿一家桃園好棧推薦給入住旅客的私房景點大公開，上網票選可以參加抽獎。圖為拉拉山壯觀的「幽靈瀑布」。（記者陳恩惠翻攝）

廿一家桃園好棧推薦給入住旅客的私房景點大公開，上網票選可以參加抽獎。圖為拉拉山壯觀的「幽靈瀑布」。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府連續五年打造「桃園金牌好棧」，今年以國際、環境、在地、文創、親子及寵物等六大友善標章為宣傳主軸，將廿一家獲獎好棧推薦給入住旅客的私房景點大公開，即起至廿四日民眾可參加「桃園私房景點大玩咖！你想去哪兒玩？」網路活動，勾選五處推薦景點，就可參加台北諾富特華航桃園機場飯店等住宿、餐券抽獎。

桃園好棧推薦給旅客最在地、內行的廿一處景點包括：網路最夯打卡點「桃園77藝文町」，為日式警察宿舍活化的文創園區；逾一公里的「巴陵古道」，走上生態探索繩橋，可近距離觀賞樹冠層與昆蟲生態之美；拉拉山壯觀的「幽靈瀑布」，感受天然的水氣與芬多精。

還有桃園軌道願景館、中正藝文特區商圈、南崁溪自行車步道、奧爾森林學堂、國道二號頂樓咖啡廳、桃園南門市場文化街、桃園古城區、馬祖新村眷村文創園區、青塘園、大溪老茶廠、李騰芳古宅、三坑自然生態公園、菱潭街興創基地、桃園酒廠、桃園喜來登酒店水晶廳、嘎拉賀野溪泉、拉拉山卡拉溪及新溪口吊橋等處。

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