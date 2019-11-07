換秋裝 桃園大溪月眉濕地300多落羽松翻紅

桃園花彩節大溪展區「棒棒糖森林」昨天完成佈置。（記者李容萍攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者李容萍／大溪報導〕秋意正濃，市府水務局為提升大漢溪上游水質，確保水質及飲用水安全，今年三月在大溪區月眉人工濕地種植的三百多棵落羽松，近期松葉已逐漸轉紅，成為新的落羽松秘境，桃園花彩節大溪展區就在月眉社區李騰芳古厝周圍，民眾走訪花田後不妨順道來此一遊。

慈湖園區台灣欒樹 也玩變裝秀

同時，大溪慈湖園區的台灣欒樹，樹梢果實呈現玫瑰紅色且逐漸轉為褐色，沿著北橫公路往復興山區的變色植物也正等待冷氣團報到，即將開始變裝秀。

花彩節大溪展區 「棒棒糖森林」搶鏡

桃園花彩節首檔的大溪展區從九日至十七日登場，副展區的「花繪田園」、「迎賓奉茶」、「生命之光，好運相隨」、「秋之彩」等圖騰已搶先亮相；主展區規劃「棒棒糖森林」、「花舞台藝術裝置」、「入口意象拱門佈置」、「吉祥物公仔設計」等裝置藝術，昨起進場佈置，十多支五彩、超萌的「棒棒糖」矗立花田甫亮相，讓人直呼超夢幻、超療癒，看了好想咬一口。

水務局表示，月眉濕地鄰近的山豬湖生態親水園區面積約十八公頃，市府前年結合周邊環境的生態工法完成園區建置，成為優質的生態教室，園區中可見台灣藍鵲、台灣萍蓬草、各樣的蜻蜓及豆娘。區內景觀工程也獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎、最佳文化類特別獎及行政院公共工程委員會公共工程金質獎。趁著大溪展區花海來襲，走在田埂邊可以看到各式圖樣，漫步大漢溪河堤邊，便是月眉人工濕地及山豬湖生態親水園區。

大溪區月眉人工濕地生態公園有十個生態池，市府在月眉休閒農業發展協會及國際獅子會的發起下，打造繼八德霄裡、大溪番仔寮外的另一處落羽松景點，傍晚來月眉濕地還可看到水鳥群聚，值得一遊。

北橫沿線秋意濃 「黃綠紅」美景可期

另外，北橫沿線的慈湖停車場周圍除了變紅的台灣欒樹，往更高海拔前去，復興角板山行館園內、從北橫轉進一一五線往小烏來風景區的路上，臨崖邊種了數百棵青楓、楓香，行至復興後山榮華大壩的對面山頭以及巴陵大橋附近，或轉進往三光的一一三線或上下巴陵的一一六線，沿線也有野生櫸木、楓香、烏臼等變色葉植物，預計等冷氣團報到，將轉為更有看頭的「黃綠紅」美景。

大溪慈湖園區的台灣欒樹。（記者李容萍攝）

大溪月眉人工濕地落羽松開始變色。（記者李容萍攝）

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