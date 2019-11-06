桃園水蜜桃歉收 原民議員為果農請命

2019-11-06 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕往年水蜜桃多為大豐收的復興區，今年因逢極端氣候，收成降到過去兩成以下，農民們血本無歸；市議員陳瑛昨天在市政總質詢時，改編歌曲高唱「我往哪裡去，才能找到錢」，抒發原民無奈心聲，也呼籲市府協助農民將水蜜桃品牌升級。市府農業局長郭承泉回應，市府將邀請農試所技術人員，指導果農因應暖冬種植技術、田間管理及品種更新，提升水蜜桃品質。

郭承泉表示，市府除協助農民水蜜桃品牌升級，對於水蜜桃品牌推廣，今年也推出新款媽媽桃與水蜜桃禮盒造型，並補助資材費用，凸顯產地品牌形象，同時舉辦多場宣傳促銷記者會，結合網路行銷通路，提升品牌曝光度，未來會結合市府觀光旅遊局、原住民族行政局、復興區公所透過系列活動，加強行銷復興區農特產品。

陳瑛說，今年因為極端氣候，造成水蜜桃產量僅為往年兩成，更有農民甚至零收成，讓投下成本的果農們苦不堪言，且屋漏偏逢連夜雨，七月間台七線省道北橫公路卅二．五公里榮華段大坍方，造成交通管制時間長達三個月，觀光業的暑假旺季慘遭打擊，對原住民無疑是雪上加霜。

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