桃園石門水庫 週五將放流12萬尾魚苗

石門水庫蓄水率逾96％，未來一季供水穩定石門水庫蓄水率逾96％，未來一季供水穩定，漁民搭乘舢舨在阿姆坪碼頭附近抓魚。（記者李容萍攝。（記者李容萍攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者李容萍／大溪報導〕時序將進入枯水期，石門水庫昨大壩水位為二四四．一四公尺、蓄水率逾九十六．二七％，經濟部北區水資源局評估民生及產業可穩定供水，農業用水方面，二期稻作也可順利供灌。

颱風季節已過，石門水庫估計不會再有大規模放水，魚苗可有充足的時間在水庫水域內成長，桃園區漁會、大溪區公所為嘉惠石門水庫漁民，同時讓水域生態能永續發展，八日上午十點半將在阿姆坪碼頭舉辦「小小魚兒要回家」的魚苗放流，預計放流十二萬尾的大頭鰱魚、草魚及烏鰡，現場另有手作風車ＤＩＹ、表演、鰱魚推廣料理免費品嚐，歡迎民眾參加。

大溪區長陳嘉聰表示，將放流至石門水庫的草魚、烏鰡、大頭鰱魚苗，每尾約十公分長；其中大頭鰱吃水中浮游生物，烏鰡吃蛤螺類，草魚吃布袋蓮、浮萍等。放流魚苗可淨化水庫水質，也可減少對水庫閘門等水工設施造成不利影響。

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