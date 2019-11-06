桃園市國道２號橋下違停待解決 議員籲以勸導為主

2019-11-06 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府在國道二號橋下設置「冒險公園」遊戲區，由於周邊沒有停車空間，民眾前往只能違停在路邊；市議員呂淑真昨在市政總質詢時建議，假日時段可以柔性勸導代替硬性取締。市警局長陳國進表示，輕微違規的部分主要會以勸導方式處理，重大違規開單都是依法有據，市府也會加強交通教育，維護行車及用路人安全。

呂淑真表示，市府在國道二號橋下設置「冒險公園」，提供親子休閒空間，然而該處因為沒有停車場，前來運動休閒的民眾只能違停路邊，但因該處常有檢舉人出沒，只要眼見違停就會報案。呂淑真說，她可以理解警方接獲通報後，若沒有到現場就會被質疑是吃案或瀆職，警方的立場也相當為難。

不過，呂淑真指出，曾經有民眾看到警方到場，擔心會被開罰單急忙跑去移車，卻差點在馬路上被車子撞上，過程險象環生，對此，她建議在假日的時候，警方可以採柔性勸導方式取代開單取締；陳國進表示，在不影響交通安全、用路人的安全下，警方基本上會以勸導為主。

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