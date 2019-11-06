排廢污染桃園八德水圳 違法豆干廠挨罰

民眾拍下水圳呈乳白色。（讀者提供）

2019-11-06 05:30:00

〔記者許倬勛／八德報導〕八德區浮筧街旁的排水圳，近期水面漂浮大量泡沫、逸散惡臭，當地居民不堪其擾，懷疑是上游廠商偷排廢水，紛紛向民代陳情，市府環保局獲報稽查，循水路找到上游一間違法豆干工廠，確認污水是由該廠排出，已依水污染防治法告發，最重可開罰三百萬元，並要求限期改善。

環局獲報循水路 找到首禍豆干工廠

居民近日發現浮筧街旁排水圳出現大量泡沫，水色混濁呈乳白色、帶有強烈異味，隨風飄入家戶，鄰里怨聲載道：「吃飯得配餿水味，有夠噁心！」懷疑是上游工廠偷排廢水，市議員黃敬平接獲陳情要求環保局追查污染源。

環保局接獲通報，兵分兩路沿水路派員前往稽查，鑽入溝渠、箱涵取證，最終發現是上游一處未列管的放流口有疑似乳白色食物加工殘渣，循線鎖定一家豆干工廠排放廢水。

業者坦承排放豆渣、廢水 造成污染

稽查人員進廠蒐證，發現廠內的廢水也是乳白色，與放流口及排水溝的顏色相同，由於事證確鑿，廠商也坦承排放豆渣、解凍廢水至茄苳溪，造成下游污染，當場開罰、要求限期改善。

環保局表示，此案依水污法第卅條告發，可處三萬元至三百萬元罰款，另發現該食品工廠未領有合格登記證，後續將會同經濟發展局、農業局、建築管理處調查有無其他不法。

環局依法開罰 並要求限期改善

環保局呼籲，「環境保護，人人有責」，裁罰只是手段，希望業者切勿心存僥倖，也籲請市民若發現污染可向環保局通報檢舉（公害陳情專線：0800-066666），稽查人員會第一時間追查污染源，共同打擊不法業者。

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