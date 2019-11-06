觀音樹林新村 鄭文燦：罹癌率未偏高

樹林國小被觀音工業區的工廠包圍住。（市議員吳宗憲提供）

2019-11-06 05:30:00

多人罹癌亡被稱癌症村 指工廠排廢造成

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕觀音區樹林里樹林新村因緊鄰觀音工業區，長期受空污影響，近年來有多名居民因癌症過世，有人將矛頭指向工廠排放廢氣所致，更將該處稱為「癌症村」，市議員吳宗憲昨在市政總質詢對此提出關心；市長鄭文燦表示，就公共衛生、流行病學調查後，該處癌症罹患率與全市差不多，並沒有明顯偏高，呼籲民眾不需恐慌。市府研議在草漯重劃區興建「安置住宅」，讓樹林新村居民遷居。

調查結果罹患率與全市差不多 鄭文燦籲勿恐慌

鄭文燦表示，樹林新村被形容為「癌症村」後，帶來許多標籤化的副作用，包括當地的居住品質、房地產價格都受到影響，已造成相當傷害，市府會更重視觀音工業區帶來的污染問題，也已指派副市長李憲明組成專案小組，研議在草漯重劃區興建「安置住宅」，讓居民遷居。

鄭文燦：研議興建「安置住宅」讓居民遷居

市府衛生局長王文彥說，針對「癌症村」的稱號產生後，市府調閱資料，也動用衛生福利部資料，並配合國民健康署資料一筆筆調查，經與當地居民、里長核對，發現當初健檢的人有部分並非當地居民，進一步過濾後發現，該處的癌症罹患率，跟全市甚至與全國都是一致的，並沒有特別高。

樹林新村近八年來有廿二人往生，其中十七人因罹癌過世，比率高達七十七％，但衛生局指出，據衛福部資料顯示，全國近八年惡性腫瘤死亡率廿八％，桃園市為廿六％，觀音區廿五％。而樹林里近八年來死亡人數二二二人，因惡性腫瘤死亡六十一人，占廿七％，數據與全國、桃市相當。

環局：提升觀音工業區空污稽查密度

鄭文燦表示，市府環境保護局對觀音工業區污染的查核，包括推動空污減量、製作空氣盒子一直持續落實，三年多來已開出二二○萬元罰單；針對當地仍有異味的情形，會再檢驗異味是否對人體有影響，也會持續追查來源，並提升稽查密度。

另一方面，吳宗憲也針對樹林國小被工廠包圍著，關心樹林國小遷校規劃進度。鄭文燦表示，因應草漯重劃區人口持續增加，新樹林國小會選擇離樹林里較近的學校用地，原樹林國小用地將變更為工業用地。

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