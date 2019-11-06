桃園市第一所班班有冷氣 平興國中12月底完工

平興國中各年級教室、專科教室及教師辦公室，12月底將全數完成裝設冷氣機。 （記者許倬勛攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者許倬勛／平鎮報導〕市長鄭文燦去年宣布將以三年時間編列十二億元，達到國中小學班班有冷氣，目標正持續進行中，其中平鎮區平興國中十二月底將全數完工，包括資源班、專科教室等都將裝設冷氣機，成為全市第一所班班冷氣的有學校，學生歡呼：「明年夏天不用再忍受日曬與高溫，讀書可以更專心！」

西曬嚴重 力爭獲優先裝設

平興國中成立廿五年，當初規劃校園建築時，以「日」字型排列，但因學校周圍無高樓大廈遮蔽，導致西曬嚴重、空氣流動差，炎炎夏日，部分教室猶如烤箱，師生汗流浹背、中暑狀況頻傳，難以專注學習、授課；此外，教師辦公室內多是十五年以上的窗型冷氣機，年久失修加上漏水問題，也亟待汰換。

市府推動「班班有冷氣」計畫，配套措施包括更新電路、西曬教室隔熱設備與節能減碳措施，平興國中因西曬問題嚴重，在校方與家長會爭取下，被選為優先執行學校。

議員協助擴增至專科教室等

校長黃光雄說，教育局於二○一六年施工改善電路，為了讓九年級學生能應付即將來臨的大考，市議員楊家俍爭取擴大辦理，從「班班有冷氣」擴增至專科教室、教師辦公室，相關工程去年開始動工，下個月可望全數完工。

購置、裝修冷氣機金額為五九○萬元，其中三分之二為教育局補助、三分之一為議員配合款，共裝修九年級教室四十二台、八年級卅二台、七年級廿八台，以及專科教室、教師辦公室各廿二台，學生教室目前已全數完成裝設。

教局：電費採使用者付費

教育局說，目前學校冷氣電費採使用者付費，室溫達廿八度才可開啟，冷氣配合儲值卡使用，各校可依現況調整，可按班收或每學期收，而弱勢學生不必繳費，全市國中冷氣普及率目前為四十七．二％、國小約十九％，「班班有冷氣」經費逐年編列，預估三至五年可全數完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法