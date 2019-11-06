桃園花彩節大溪打頭陣 首推夜間花海

市長鄭文燦（左二）宣布「桃園花彩節」本週開幕，大溪展區打頭陣。 （記者鄭淑婷攝）

2019-11-06 05:30:00

大溪、中壢、平鎮三展區 週六登場

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕第五屆「桃園花彩節」將於週六登場，陸續在大溪、中壢、平鎮三大展區展開，九日至十七日由大溪月眉社區李騰芳古宅周邊花海打頭陣。市長鄭文燦表示，三大展區各有「嬌點」，大溪展區首度推出「精靈圓舞曲」夜間花海活動，帶領遊客體驗不同的花海景象。

16日晚間 大溪展區邀民眾與花共舞

市府農業局表示，花彩節以大規模花海圖騰為亮點，各展區除主打向日葵、大波斯菊、百日草等花卉，週休假期更推出專屬的特色活動，大溪展區以百年李騰芳古宅為背景的「花田舞台」，香菇造型搭配花藝裝置包覆展演舞台，隨著陽光展現出美麗光影，十六日晚間五點至六點半的「精靈圓舞曲」夜間活動，七彩燈色的不倒拍拍球一拍即亮，邀民眾一起與花共舞。

中壢推親子園區、平鎮500米瓜棚廊道

十六日至廿四日接續登場的中壢展區，會場在芝芭里文興、東芝路周邊，以「花田童樂會」為主軸打造專屬親子園區，小朋友可搭乘田園小火車繞行花海，另有千人焢窯、拔蘿蔔體驗。壓軸的平鎮展區從廿三日到十二月一日，會場在東勢里廟前路、龍祥路周邊，將打造五百米瓜棚廊道，廊道左右是壯闊的向日葵花海，大型摩艾像會在花田區迎接遊客，並有紮掃把、米苔目ＤＩＹ、稻草人、滾草體驗。

鄭文燦：市府推11條觀光計程車路線

鄭文燦表示，桃園花彩節是利用秋冬農田休耕之際，打造獨具魅力的花海，並與鄉村特色緊密結合，帶動地方創生，市府觀光旅遊局也與交通局聯手推出十一條「桃園花彩節」觀光計程車路線，將大溪、中壢、平鎮好玩好吃路線一網打盡，希望將更多的國際旅客帶進展區；活動詳情可至「二○一九桃園花彩節」官網查詢。

相較往年花彩節展區數，今年僅三大展區，最早舉辦花彩節、被譽為「草花王國」的蘆竹區沒在名單內，讓地方頗有怨言。對此，鄭文燦強調，剛好機場捷運A10山鼻站正在開發，預計明年會完成配地，將有五個埤塘公園「山鼻之戀」一到五號，另有一條明年完成的A10到A11坑口站機捷大道，規劃將坑口彩繪村跟山鼻新市鎮透過機捷大道連結，創造一個新的地景活動，正在策畫中。

鄭文燦說，桃園花彩節已辦出相當的特色與規模，有的展區會轉型，例如楊梅轉型為仙草花節，有的則會結合休閒農業區，例如觀音蓮花季、大園彩色海芋季等，蘆竹兩個休閒農業區以後也會聯合舉辦活動。

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