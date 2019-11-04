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首頁　>　桃園市

《桃園》守護復興居民健康 林口長庚獲醫療奉獻獎

市長鄭文燦（左）頒發「醫療奉獻獎」由林口長庚紀念醫院副院長賴旗俊（右）代表領獎。（記者李容萍攝）

市長鄭文燦（左）頒發「醫療奉獻獎」由林口長庚紀念醫院副院長賴旗俊（右）代表領獎。（記者李容萍攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者李容萍／中壢報導〕市長鄭文燦昨出席在中壢區南方莊園度假飯店舉辦的「桃園市優良醫院、醫師及各類醫事人員表揚」活動，表揚照護服務及提升專業品質貢獻卓越的十三家績優醫院、六家公共衛生貢獻醫院、卅一名醫師及廿一名醫事人員，並頒發「醫療奉獻獎」給林口長庚醫院。

鄭文燦肯定林口長庚醫院在復興區提供巡迴醫療服務，除提供廿四小時急診、每日三時段門診及深入部落的巡迴醫療服務，也推廣B、C肝炎疾病擴大追蹤照護、兒童心智篩檢進階治療等，守護居民健康。

鄭文燦表示，桃園有廿多個醫事團體，相關從業人員約二萬七千五百人，他連續三年獲得《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查評選為五星市長，在醫療衛生方面，常在六都名列前茅，代表桃園的醫事服務受到肯定，也是大家共同努力的成果。

優良醫師及各類醫事人員受獎者，包含西、中、牙醫師，還有醫事放射師、醫事檢驗師、臨床及諮商心理師等十類醫事人員，服務領域從臨床、社區延伸至居家醫療照護，照顧民眾從懷孕、出生、早期療育、心理關懷輔導、失智照護到安寧療護的每一個人生階段，同時也肩負薪火相傳使命。

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