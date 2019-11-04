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首頁　>　桃園市

《桃園》境外移入屈公病 桃市半年14例

2019-11-04 05:30:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕受部分國家屈公病疫情影響，國內持續有境外移入病例出現。衛生局統計，桃園市今年五至十月，已有十四起境外移入個案，提醒民眾若出國到疫情流行地區，應避免遭蚊蟲叮咬，降低感染風險，返國後如果出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌痛、出疹，甚至關節痛到無法走路等疑似症狀，應趕快就醫並告知旅遊史。

衛生局指出，今年至十一月二日止，全國屈公病患者已達一○六例，境外移入有八十五例、本土有廿一例，以發病趨勢來看，由於暑假期間大批民眾出國旅遊，集中在七至九月病例數最多，且大部分是境外移入；桃園市於五月中旬在龜山區出現首例，中壢與平鎮區七月底也各出現二例，八月桃園區出現三例，九月中壢、平鎮各增二例，十月八德、平鎮區也各有一例。

衛福部疾病管制署統計，今年國內屈公病累計有八十五例為境外移入，從緬甸移入六十一例最多、其次是泰國十四例、第三是馬爾地夫五例；近一個月新增境外移入病例感染國家仍以緬甸為主，泰國屈公病疫情雖已下降，但仍處於流行期。

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