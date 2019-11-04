《桃園》千人彩繪伯公 老少齊敬土地公

「千人伯公彩繪暨敬老尊賢老人社會福利宣導」活動，幼稚園組、敬老組一起畫出記憶中的土地公。（記者李容萍攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者李容萍／平鎮報導〕平鎮區體育會舉辦的「千人伯公彩繪暨敬老尊賢老人社會福利宣導」，昨在平鎮區廣仁宮前登場，分幼稚園組、敬老組（六十五歲以上）一起畫出記憶中的土地公。

市長鄭文燦與會表示，市府積極發展土地公文化，除設置土地公文化館，協助許多土地公廟辦理寺廟登記，舉辦土地公國際民俗藝術節等活動，每年也舉行踩街遶境及祈福活動，從桃園區擴大到全市辦理，讓更多廟宇及信徒響應；平鎮千人伯公彩繪不僅讓親子同樂，也增進年輕一代對土地公信仰的了解，市府將持續舉辦相關活動，讓廟宇結合土地及社區，成為桃園的特色。

鄭文燦說，台灣不論閩南或客家族群，都對土地具有深厚的情感，早期的土地公不一定有神像，常以大石為象徵，藉此展現對土地的敬畏，代表先民刻苦開發台灣的精神，時至今日，土地公信仰已成為台灣的重要文化特色，從各地的土地公文化，也可以看到當地的歷史發展，如客家地區的「食伯公福」活動，即是客家人的傳統習俗。

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