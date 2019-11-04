《桃園》副展區花田搶鏡 花彩節未演先吸客

桃園花彩節大溪展區活動還未登場，已有民眾利用假日走訪花田，先睹為快。（記者李容萍攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者李容萍／大溪報導〕第五屆桃園花彩節首登場的大溪展區，將於九日至十七日在月眉社區李騰芳古厝周邊展開，雖然活動還未開始，主展區的裝置藝術佈置也要到六日才會進場，但副展區的向日葵、百日草、波斯菊等景觀花卉已經開花，加上由農民自行佈置的「迎賓奉茶」、「生命之光，好運相隨」圖騰搶先亮相，週休假日吸引逾四千遊客參觀，駐足穿梭花田拍照、打卡。

熱情農民田間「迎賓奉茶」、「立熱氣球」

在桃園花彩節大溪展區景觀花卉創意花田比賽中蟬聯第一名的農民陳進益，利用綠肥作物在花田種出「迎賓奉茶」的老人茶壺圖騰，還有「生命之光，好運相隨」的「橫躺」四十三公尺聖誕樹等圖騰，也在自家的睡蓮池巧思復刻故總統蔣介石當年在後慈湖搭乘竹筏，以及呼應石門水庫舉辦的「桃園國際熱氣球節」，在花田豎立迷你熱氣球，讓遊客可以跟著超夢幻的熱氣球一起入鏡，讓他的花田處處成了最佳拍照、打卡景點。

大溪主展區9日李騰芳古厝周邊登場

大溪區公所農經課表示，大溪展區的主展區將設置「花舞台藝術裝置」、「棒棒糖森林」、「入口意象拱門」「吉祥物公仔」，活動期間週休假日並安排歡樂嘉年華、親子同樂會、月眉亮點秀等主題活動，另有遊程名為「狀元騎馬賞花田、隱身花間野餐趣」的花彩節小旅行，預計十六日出團，八日前受理報名，想要參加的民眾手腳可要快。報名系統：https://www.beclass.com/m/rid=23417355db71abe012b6。

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