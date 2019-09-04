41年前失事殉職 陸軍少校劉傳集入祀桃園忠烈祠

2019-09-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府昨天在忠烈祠舉行秋祭典禮，由市長鄭文燦主持，另陸軍少校劉傳集執行訓練時在苗栗南庄失事墜毀，也於昨天入祀忠烈祠，鄭文燦表示，市府團隊以虔誠的心追思為國捐軀、因公殉職烈士，緬懷先烈成就犧牲典範，他們為國家、人民英勇犧牲的精神將流傳後世，深受後人懷念。

為避人煙稠密區 來不及跳傘逃生

鄭文燦說，入祀桃園忠烈祠的劉傳集，服役於陸軍航空指揮部，一九七八年他奉令駕駛編號八○一二觀測機執行儀器飛行訓練，飛抵苗栗南庄一帶時，疑因天候變壞及機械故障等因素實施迫降，劉傳集為避開飛機衝向天湖部落人煙稠密地區，致來不及跳傘逃生，最後撞擊山區樹林失事墜毀，不幸壯烈犧牲，直到去年七月才被山友發現飛機殘骸，因此將劉傳集英靈入祀忠烈祠，以感念其保家衛國、犧牲奉獻精神。

去年發現飛機殘骸 遺屬入山招魂

據悉，失事隔天，劉傳集新婚未滿一年的妻子黃雲珠，接到部隊電話指稱劉傳集在醫院，沒想到卻在殯儀館，黃雲珠想到失事現場招魂卻被部隊阻止，直到去年七月山友發現飛機殘骸，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書記錄此事，黃雲珠得知立刻聯絡包正豪，並前往山區事故現場招魂，黃雲珠和女兒劉念慈於四十一年後跪在墜機現場，聲聲呼喚、場面哀戚感人。

「桃園市秋祭致祭國軍陣亡將士暨劉傳集少校入祀典禮」昨天上午八點在忠烈祠舉行，在禮官恭讀祭文後，鄭文燦率同陪祭、與祭人員行鞠躬禮，禮成後鄭文燦也向黃雲珠及到場的烈士遺族一一握手致意。

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