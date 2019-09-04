台七線榮華橋段 預計月底放行大客車

2019-09-04

〔記者李容萍／復興報導〕復興區台七線卅二．五公里處（榮華橋附近）自七月廿八日發生大面積坍塌崩落，以致道路一度中斷，經過一個多月搶修，上邊坡已大致穩定，昨晚起解除夜間預警性封閉，但因路基尚未修復完成，仍禁行甲類大客車，大客車管制路段為台七線廿七至六十公里；針對地方抱怨禁行甲類大客車對觀光產業造成衝擊，復興工務段持續進行邊坡整治及路基修復，預計九月底解除管制、放行甲類大客車。

不過，台七線卅二．五公里處經搶修後，現今道路通行寬度最窄僅三．一公尺，路側無護欄等安全措施，市府基於乘客安全，考量公車車身寬度至少二．二公尺及路側安全設施，僅開放市區公車及免費公車行駛至羅浮口，無法進入拉拉山等後山地區，開學後也讓學生通行出現問題，住在後山的卅位學生難以到前山介壽國中上課。

後山學生通學 市府派車接駁

市議員陳瑛關心學生通學問題，交通局邀集教育局、復興區公所、介壽國中校長傅美琴研商，傅美琴反映因客運縮駛影響，開學首日後山地區有十餘位學生沒有到校，學校雖極力要求家長讓學生住宿，但是週一和週五往返學校與後山的交通仍是問題，且有部分家長堅持讓孩子通車，接駁孩子上學的問題待解。

交通局前天緊急調派九人座小客車，成立幸福九人巴士服務車隊，深入巴陵、砂崙子及高義等部落，免費接送學生上下學，經統計前天有卅人搭乘（包括住宿學生）、昨天有八人搭乘，即日起開放部落族人免費接駁上下山。

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