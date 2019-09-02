《桃園 》龍潭「送聖蹟」祭典 傳承敬字惜紙

2019-09-02

〔記者李容萍／龍潭報導〕「滑世代」來臨，現代人寫字機會越來越少了。市府客家事務局補助舉辦「送聖蹟」祭典，昨天在全國面積最大、保存最完整的市定古蹟龍潭聖蹟亭舉辦，由局長何明光帶領民眾一起認識昔日客家文化中「敬字惜紙」、重視知識教育的送聖蹟古禮。

全台有120餘座聖蹟亭 桃園保留6座

何明光表示， 全台有一百廿餘座聖蹟亭，桃園保留六座，除了龍潭聖蹟亭依例舉辦「送聖蹟」祭儀，還有中壢新街聖蹟亭、大溪齋明寺敬字亭、大溪蓮座山聖蹟亭、蘆竹五福宮聖蹟亭、龜山大湖聖蹟亭已無焚燒字紙；在三獻禮和告河神祭儀時，安排小朋友全程用客語恭讀祝文，周邊有拓碑、客家師傅話、成語接龍、迴文詩等文字互動遊戲攤位，象徵客家傳統禮俗文化永續傳承及向下扎根。

籲民眾珍惜物資 感受千年漢字之美

何明光說，古時龍潭送聖蹟祭典都在農曆八月初三，由在地望族古家和徐家等五大家族共同籌辦，二○一六年起由市府結合在地協會辦理，將「敬字惜紙」的美德擴大傳揚，呼籲民眾珍惜物資、響應環保，感受千年漢字之美。

龍潭聖蹟亭建於清光緒元年（一八七五年），現貌追溯至一九二五年，為三層磚石造，格局完整、石雕精美，中西合璧並保存完整的歷代修建碑文和原始「聖蹟亭捐緣總抄簿」。

大溪齋明寺敬字亭，建於清同治五年（一八五五年），為三層四方形的石作仿木結構，保存手工石製原貌，為台灣現存最古老的敬字亭，位於齋明寺東北方山坡。

大溪蓮座山聖蹟亭為客家族群祭拜觀音的重要寺廟，取名敬聖亭是祈求考運亨通必到之處，亭身保存名匠林德甘於日治昭和十一年（一九三六）交趾陶經典作品，龍虎堵靈活生動。

中壢新街聖蹟亭於昭和七年（一九三二年）重建新街國小旁，為三層洗石子磚造，距離仁海宮約七十公尺，因道路拓寬和緊鄰新街陸橋，壓縮原有祭祀空間和完整性，二○一六年七月整建。

蘆竹五福宮聖蹟亭建於清同治六年（一八六六年），為兩層四方形磚造，是漢人與原住民南崁社合建的敬惜字亭，原址在山門，因道路拓寬移至現址。

龜山大湖聖蹟亭原為紅磚三層四方形，二○○○年遷至現址，去年配合新建金爐，保留原創建的「聖蹟」二字石板嵌在新建爐口。

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