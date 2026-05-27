「婦」出職場！施宇亭跨足包租代管 開啟第2職涯

施宇亭透過參加「不動產經紀都更及租賃實務班」職訓課程，不僅成功取得證照，也順利投入包租代管產業，重啟第二職涯。（圖由勞動力發展署桃竹苗分署提供）

42歲的施宇亭曾因照顧家庭暫離職場，透過勞動部勞動力發展署桃竹苗分署委由中華人才交流協會開辦的「不動產經紀都更及租賃實務班」職訓課程，不僅成功取得證照，也順利投入包租代管產業，重啟人生第二職涯。

施宇亭過去從事電商與車用電子批發工作，6年前為照顧雙胞胎子女暫別職場，隨著孩子逐漸成長，她也期待重返職場，找回自我價值，因家人皆從事室內裝修行業，讓她對不動產領域產生興趣，並透過「台灣就業通」網站報名參加「不動產經紀都更及租賃實務班」職訓課程，作為重返職場的起點，藉由340小時訓練，系統性學習土地法、民法、不動產經紀法規及租賃住宅管理等專業知識，搭配e化行銷實務課程，逐步累積從事不動產的專業能力。

請繼續往下閱讀...

結訓後施宇亭順利考取「租賃住宅管理人員」證照，並進入「嘉晟租賃住宅代管有限公司」擔任租賃管理師，投入社會住宅包租代管服務，自去年8月任職至今已穩定工作10個月，她分享，職訓內容紮實，不僅為她建立完整的不動產專業知識基礎，更透過履歷輔導與就業媒合讓她順利銜接職場，課程結訓後老師還持續成立學員群組，提供產業資訊、法規更新與就業支持，對她穩定就業助益很大。

在後續的服務工作中，施宇亭更以細心與專業，逐步累積屋主與房客信任，並透過熟客介紹拓展新客源，逐步建立穩定服務口碑，也重拾工作的成就感與自我價值，她表示，透過這段職訓與轉職歷程，不僅順利重返職場，也重新建立生活節奏與自信，並找到能兼顧家庭照顧與自我成長的工作模式。

桃竹苗分署長賴家仁表示，許多民眾因長期離開職場或面臨職涯空窗，對重新就業缺乏信心，分署持續透過多元職訓資源，協助失業或待業民眾培養專業技能、取得證照，並重新建立職場自信，尤其鼓勵二度就業婦女，勇敢踏出重返職場的第一步，為人生開創新的可能。

桃竹苗分署表示，目前自辦及委辦多元職訓課程，內容涵蓋科技、製造、餐飲、美容、設計及智慧自動化等領域，協助失業或待業民眾依照個人興趣與職涯規劃培養實務能力與就業競爭力，今年度職業訓練課程已陸續公告於「台灣就業通」網站及桃竹苗分署官網，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的失業或待業民眾報名參加，或電洽桃竹苗分署訓練推廣科（03）485-5368分機1319至1339。

施宇亭透過參加「不動產經紀都更及租賃實務班」職訓課程，不僅成功取得證照，也順利投入包租代管產業，重啟第二職涯。（圖由勞動力發展署桃竹苗分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法