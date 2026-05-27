桃市校園周邊交通事故4年降14.7％ 張善政：改善工程年底全數完工

桃園市長張善政主持市政會議，肯定桃市校園周邊交通事故4年降14.7％。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政今（27）日主持市政會議表示，根據市府主計處統計，近4年來桃園國中小周邊500公尺內交通事故件數逐年下降14.7％，死傷人數也減少13.7％，其中桃園國小、成功國小、青溪國中降幅最顯著，分別達23％、20％與18.9％，這數據清楚凸顯市府近年推動「行人友善135」、「行人友善168」及「行人友善5防護」等政策，已確實收到成效，甚至超出原先預期。

張善政表示，桃園人口持續成長，學校多、學童也多，校園周邊交通改善需求龐大，光靠地方財源並不容易，因此市府這幾年也持續向中央爭取跨年度計畫補助，盼讓孩子上下學的路更安全。

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張善政表示，「交通安全是一項沒有止境的改善工程，絕對不能自滿！」目前交通局與工務局分別從「車輛減速安全」及「人行環境改善」兩個方向推動校園周邊改善工程，兩類計畫合併計算，近年已累積完成超過186處改善工程，內容包括增設人行道、家長接送區、庇護島，劃設行人友善區、號誌調整、視覺化減速標線、減速平台等措施；局處共盤點全市291處校園周邊環境，目前已完成約3分之2，市府目標是在今年內將291處全數完成改善。

此外，市府也將安全範圍延伸至整體道路，目前全市已完成超過2071處「雙色溫路燈」路口，透過光線設計大幅提升夜間行人辨識度與駕駛警覺性，廣受地方民意好評。

除了硬體工程改善，張善政肯定教育局將交通安全正式納入學校課程計畫，成為校園固定學習一部分，光是2025年全市交通安全實體教學與宣導活動就累計達3969場；日前交通部公布交通事故死亡數，桃園是全國下降最多的縣市，但交通安全改善「永遠沒有終點」，未來市府將持續從工程、教育到執法各面向努力，讓用路人更安心。

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