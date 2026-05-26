小烏來風景區推全票100元「一票玩到底」 預計10月開賣

桃園市復興區小烏來風景特定區去年6月初開放新興設施「宇內溪野溪溫泉」。（桃園市風管處提供）

桃園市復興區小烏來風景特定區以全國首座天空步道遠近馳名，園內的宇內溪更是全桃園唯一「公告合法開放」的溪流戲水專區，為打造一年四季皆可遊玩的景點，市府觀光旅遊局去年6月初開放新興設施「宇內溪野溪溫泉」廣受好評，為反映營運成本，風景區管理處重新制定收費標準，溫泉區全票100元可「一票玩到底」，草案於今（26）日通過桃園市議會分組審查，預計29日送大會二、三讀，若通過可望於今年10月開賣。

風管處長廖育儀表示，小烏來風景特定區去年6月初開放新興設施「宇內溪野溪溫泉」，至去年12月底，小烏來風景特定區旅遊人次較前一年度同期增加約4萬3000人次（約提升14%），風管處因應營運成本增加，為維持宇內溪溫泉戲水區、小烏來風景特定區天空步道及天空繩橋等相關設施營運的必要費用，依規費法重新檢討小烏來風景特定區收費基準，期盼透過合理收費機制，提供遊客更優質、安全的遊憩品質。

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根據收費草案，若遊客要進入「宇內溪溫泉戲水區」，將採「一票玩到底」模式，憑券可同時使用溫泉戲水區各項設施及參觀天空步道、天空繩橋，全票訂為100元，團體票為80元，桃園市民、兒童與軍警消人員可享半票50元優惠，至於6歲以下兒童及復興區民則享有優待票10元。

若遊客造訪小烏來風景區但「不進入」溫泉戲水區泡湯，也可單獨購買「天空步道及天空繩橋」門票，憑券即可參觀步道、繩橋並順遊周邊森林步道親近自然，全票維持50元，團體票為40元，優待票則為30元。

桃園市復興區小烏來風景特定區去年6月初開放新興設施「宇內溪野溪溫泉」。（桃園市風管處提供）

桃園市復興區小烏來風景特定區的天空步道。（桃園市風管處提供）

桃園市復興區小烏來風景特定區的天空繩橋。（桃園市風管處提供）

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