桃市府推動前瞻論壇計畫 張善政盼培育接軌國際的跨域青年人才

中原大學與桃園市政府產業科技高峰論壇26日登場，集結產官學研各界代表，交流人工智慧、城市治理、教育轉型與產業人才培育等議題。（桃園市政府提供）

桃園市長張善政今（26）日出席「產業科技高峰論壇 生成式AI與產業典範轉型」啟動記者會表示，近年人工智慧（AI）發展快速，台積電不僅為台灣創造龐大經濟產值，更在全球產業鏈及國際經貿局勢中扮演關鍵角色。面對AI浪潮帶動全球產業轉型，市府期盼透過中原大學豐厚的學術能量，以及桃園深厚的工業基礎，共同打造帶動臺灣產業升級的「護國群山」。

張善政指出，本次論壇是市府與中原大學共同規劃「經典論壇」的首場活動，未來預計每學期舉辦一場，並持續兩年，透過產官學交流平台，深化AI、智慧製造及產業轉型等議題討論。此外，桃園擁有全國最多、超過1萬家的工廠，產業涵蓋汽車、製藥、紡織等多元領域，許多企業雖未直接投入半導體產業，在與相關供應鏈互動過程逐步朝智慧製造與智慧服務方向轉型。

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張善政提到，中原大學作為綜合型大學，培育的人才不限於半導體領域，期盼學生未來投入各行各業後，能將AI思維與創新應用帶入企業，進一步提升整體產業競爭力，讓更多非半導體產業從業人員享有更優質的工作環境與待遇，也是台灣未來產業發展的重要方向。

青年事務局長侯佳齡表示，本次計畫以「跨域整合」與「前瞻議題」為核心，透過系列高峰論壇邀集產、官、學、研代表共同對話，回應科技快速發展與全球治理變遷下的人才培育需求。計畫採兩年期、四部曲方式推動，首場論壇以「生成式AI與產業典範轉型」為主題，後續將聚焦半導體供應鏈韌性、ESG淨零碳排，以及科技治理與法遵倫理等議題，持續深化校園對產業趨勢與未來治理的交流與討論。

另外，本次計畫預計吸引120名大專院校學生及研究生參與，並透過整合校內跨院系資源，培育兼具科技素養與跨域能力的青年人才。同時引入勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）、資誠聯合會計師事務所（PwC）、安永（EY）、安侯建業（KPMG）等國際專業服務機構資源，協助學生提早接軌全球產業發展與治理趨勢。

包括市府智慧城鄉發展委員會主任委員廖修武、中原大學校長李英明、陽明高中校長林裕豐、國立台中教育大學副校長黃國禎、日月光集團中壢分公司人力資源暨公共關係處資深處長郭品泓等均一同出席活動。

中原大學與桃園市政府產業科技高峰論壇26日登場，集結產官學研各界代表，交流人工智慧、城市治理、教育轉型與產業人才培育等議題。（桃園市政府提供）

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