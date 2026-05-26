憶與尹衍樑合作往事 張善政：對品質近乎苛求，令人高山仰止

西元2005年，時任宏碁副總的張善政（右二）接待來訪的潤泰總裁尹衍樑（左前），說明四年來一切運轉都達到100%的要求。（資料照，記者林美芬攝）

潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日凌晨4時21分辭世，享壽76歲，消息震驚各界。桃園市長張善政晚間在臉書發文感念，憶及2000年代他仍在宏碁任職時，負責籌建全國第一座雲端資料中心，當時由尹衍樑團隊承接這項前無古人的工程，原訂1年的工期，在尹的帶領下僅8個月便順利完成，這段一起打拚的過程，也是他與龍潭、與桃園結下深厚緣分的重要契機。

張善政指出，得知尹衍樑逝世的消息後，心中萬分不捨與沉痛，他與尹衍樑有一段非常深厚且關鍵的緣分，而這段緣分的起點，就在桃園龍潭。在他心中，尹衍樑不僅是一位對專業、紀律與責任感要求極高的工程領導者，更是土木工程界令人高山仰止的大師，多年過去，他依然對尹的遠見、執行力以及做事態度，印象深刻。

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張善政說，回想2000年代左右他仍在宏碁任職，負責籌建全國第一座雲端資料中心，在當時是台灣前所未有的大型工程，為了確保資料安全，整座機房必須做到真正意義上的不斷電，對於機電系統與施工品質的要求近乎苛求。當時尹衍樑的團隊承接這項工程，並親自投入規劃與督導，帶領團隊赴美考察國際級機房，甚至經常親自到工地突擊檢查，每一個細節都不放過。

原本宏碁提出希望資料中心能在1年內完工，但在尹衍樑的帶領下，工程僅用了8個月便順利完成，更難得的是，完工多年來，即便桃園歷經多次停水、停電，資料中心依然維持穩定運作，從未受到影響，這一切的背後，是尹衍樑對品質、細節與專業的堅持。

文末，張善政也向尹衍樑的家人以及潤泰集團致上最深切的慰問，並感謝尹衍樑對台灣產業發展的貢獻，尹所展現的智慧、氣度與職人精神，將長留在大家心中。

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