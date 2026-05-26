桃市府聯合稽查護口碑 標章編號辨識正宗拉拉山水蜜桃

桃市府、復興區農會、復興區公所等單位，26日針對枕頭山、角板山商圈及路邊攤商，進行聯合稽查與宣導，保障拉拉山水蜜桃產業品質與消費信心。（農業局提供）

目前正值桃園市拉拉山「媽媽桃」產季，接續將進入水蜜桃盛產期，去年曾發生數起消費紛爭，為維護拉拉山長年累積的市場口碑，桃市府農業局今（26）日偕同消保官、市府經發局、復興區農會、復興區公所等相關單位啟動聯合稽查，針對枕頭山、角板山商圈及路邊攤商宣導與查核，保障產業品質與消費信心。

農業局表示，目前市府輔導復興區農會設計的拉拉山水蜜桃專屬禮盒，外盒印有「紋面婦女標章」及「專屬流水編號」，消費者可透過標章及編號溯源，辨識正宗拉拉山水蜜桃，近期實體展售地點除產地商圈及市府前廣場，民眾也可於5月30、31日至中壢SOGO一樓門口廣場選購。

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農業局長陳冠義表示，拉拉山水蜜桃是國內高品質水果的重要代表，目前是拉拉山「媽媽桃」產季，而水蜜桃預計在6月中旬接續進入盛產，長年累積的市場口碑，有賴每位果農與業者共同維護，此次市府聯合稽查聚焦5大重點，包括消費資訊透明化、品質隨機抽檢、專用桃盒規範、消費糾紛處理機制，以及消費宣導提醒等，希望消費者都能買得放心、吃得安心。

陳冠義說明，稽查內容包括查核商品價格、產地及相關資訊是否清楚標示，並於現場隨機抽查已裝盒水蜜桃品質，確認產品無混充或品質不符情形，同時針對使用復興區農會專屬禮盒的攤商，確認是否符合相關規範；此外，也要求業者主動提供聯絡資訊，建立完善售後服務機制，並透過宣導資料發放，提醒業者主動請消費者現場檢視商品及說明保存方式，提升消費保障。

桃市府、復興區農會、復興區公所等單位，26日針對枕頭山、角板山商圈及路邊攤商，進行聯合稽查與宣導，保障拉拉山水蜜桃產業品質與消費信心。（農業局提供）

桃市府、復興區農會、復興區公所等單位，26日針對枕頭山、角板山商圈及路邊攤商，進行聯合稽查與宣導，保障拉拉山水蜜桃產業品質與消費信心。（農業局提供）

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