2登山客深夜迷途受困北橫山區，警、消摸黑搜救平安脫困。（警方提供）

還好找到了！48歲許姓男子與44歲陳姓女子24日上午9點多相約北橫山區登山，由桃園市復興區新興溫泉（嘎拉賀溫泉）登山口入山，沿唐穗山、稜山路線健行，返程下山途中因山區地形複雜，加上夜間視線不佳，不慎迷失方向，2人眼見四周一片昏暗、山區寂靜，遲遲找不到下山路徑，擔心留在山區可能發生危險，心情相當焦急不安，決定打電話向警方求援。

桃市警局大溪分局勤務中心於25日凌晨2點30分左右接獲通報，指稱2名登山客於復興區華陵里新興野溪溫泉附近山區迷途，需要協助救援，旋即由光華派出所副所長林永平、警員沈志權趕赴現場處理，並同步聯繫巴陵消防分隊共同執行搜救勤務。

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警、消共計8人（消防6人、警力2人）於凌晨3點多自新興溫泉登山口入山搜尋，於凌晨4點多接觸到這2名受困山友，經確認身體狀況均無不適，便引導下山，於清晨5點30分平安帶返登山口，化解這場山區迷途驚魂記。

大溪警分局長徐章哲提醒，民眾從事登山或山域活動前，應事先規劃路線、確認日落時間及評估自身體能狀況，避免貿然進入不熟悉山區，建議攜帶充足飲水、照明設備、行動電源及通訊器材，並事先告知親友行程，若發生迷途情形，應保持冷靜、避免持續移動，立即撥打110或119求助，以維護自身安全。

2登山客深夜迷途受困北橫山區，警、消摸黑搜救平安脫困。（警方提供）

2登山客深夜迷途受困北橫山區，警、消摸黑搜救、清晨平安脫困。（警方提供）

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