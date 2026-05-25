桃園管樂嘉年華「狂驫」 集結國際名團開演

「2026桃園管樂嘉年華」活動今年要以最昂揚的姿態奔騰狂驫。（記者李容萍攝）

「2026桃園管樂嘉年華」將於5月29日至6月7日在桃園藝文廣場登場，今年以「狂驫（音同「飆」）之聲」為主題，邀請知名音樂家也是國立台灣師範大學表演藝術學系特聘教授何康國擔任策展人，集結國內外頂尖管樂團隊，規劃6場大型戶外音樂會、3場室內大師班及管樂小舞台暨文創市集。世界知名的東京佼成管樂團也將帶來今年在台首場公演「綻放」，並由日本島根中央高校吹奏樂部與桃園聯隊交流演出。

桃園市副市長蘇俊賓今（25）日出席活動記者會表示，桃園管樂嘉年華邁入第21年，這場活動不只是音樂展演，也持續進化成為桃園累積城市音樂文化能量的重要舞台。

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蘇俊賓指出，今年桃園管樂嘉年華以「狂驫之聲」為主題，活動如同3匹馬般聚焦3大特色，包括深化青年樂手與知名大師交流、促進不同樂團與樂迷跨域合作，以及擴大國際互動連結。邀請東京佼成管樂團（Tokyo Kosei Wind Orchestra, TKWO）及島根中央高等學校團隊來台，與桃園在地的國際級樂團─龍潭愛樂交流演出，不僅是演出亮點，更讓桃園年輕世代有機會近距離接觸世界級音樂能量。

何康國表示，今年活動以3匹奔馳的馬，象徵青、壯、銀三代力量，也代表所有音樂人共同向前、持續進步。此次策展結合在地團隊、國際名團與青年共演，盼透過多元展演內容，呈現桃園持續成長的管樂能量。

文化局長邱正生表示，今年管樂嘉年華將舉辦「亞洲青年管樂匯演」，由桃園公開甄選41位國、高中學生，與日本島根中央高等學校吹奏樂部共演；另安排室內樂大師班，由國內知名青年音樂家親自授課，協助桃園音樂學子拓展國際視野。

包括桃園區副區長邱創正、桃園交響管樂團團長陳榮昇、執行長陳玟蓉、台北青年管樂團藝術總監侯宇彪、龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇、指揮郭聯昌及市議員陳美梅、凌濤等人一同出席。

桃園市副市長蘇俊賓（中）、文化局長邱正生（左）及策展人何康國（右）同台宣傳「2026桃園管樂嘉年華」。（記者李容萍攝）

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