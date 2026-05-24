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    首頁 > 桃園市

    桃市蚵間國小70週年校慶 蘇俊賓盛讚「最小的學校擁有最大的閱讀力」

    2026/05/24 16:24 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市副市長蘇俊賓出席蚵間國小70週年校慶，並與兩位首屆校友及全校師生一同切蛋糕，為學校慶生。（桃市府提供）

    桃園市副市長蘇俊賓出席蚵間國小70週年校慶，並與兩位首屆校友及全校師生一同切蛋糕，為學校慶生。（桃市府提供）

    桃園市新屋區最南端國小蚵間國小喜迎70週年校慶，副市長蘇俊賓昨（23）日出席校慶活動暨社區聯合童樂會，並與兩位首屆校友及全校師生一同切蛋糕，蘇俊賓提到，蚵間國小雖然只有81位師生，卻是全國知名的閱讀推廣學校，在桃園最南端的海岸生態漁村中，展現亮眼的閱讀能量。

    蚵間國小長年堅持每日晨讀，深化閱讀文化，即便是校慶也不例外，蘇俊賓現場與同學們互動時，詢問他們自我閱讀與共讀的不同感想，有同學回答親子共讀可以和父母進行心得交流，蘇俊賓則分享，即便是同一本書，在不同年齡與人生階段與環境所帶來的體會都是截然不同，這正是閱讀最迷人的力量，鼓勵孩子們「把每一本書當作一面窗戶」，成為探索世界的最好習慣，持續透過共讀享受知識的奧妙。

    蘇俊賓提到，蚵間擁有桃園最具特色的生態與文化底蘊，不僅鄰近永安漁港、百年石滬群等海岸文化景觀，更有全國唯一最重視海洋生態的「石滬媽祖」信仰，期勉學生善用在地資源，在閱讀、文化與自然中累積養分，勇敢走向世界。

    教育局表示，蚵間國小長期深耕閱讀教育，不僅榮獲桃園市閱讀磐石獎，2025年更成為全國唯一通過「明日閱讀」最高認證的國小，並連續3年獲全國閱讀素養典範學校肯定，學校結合石滬踏查、食農與環境教育，運用在地海洋文化與生態資源發展特色課程，展現偏鄉小校精緻辦學成果。

    桃園市副市長蘇俊賓出席蚵間國小70週年校慶，並與兩位首屆校友及全校師生一同切蛋糕，為學校慶生。（桃市府提供）

    桃園市副市長蘇俊賓出席蚵間國小70週年校慶，並與兩位首屆校友及全校師生一同切蛋糕，為學校慶生。（桃市府提供）

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