環境主題日「永續趴」登場 桃市、樂天球團攜手Xpark等企業展現科技智慧創意

桃園市政府與樂天球團合作桃園環境主題日「永續趴」。（桃園市環保局提供）

桃園市政府環保局與職棒樂天球團合作桃園環境主題日「永續趴」，5月23、24日一連兩天在青埔棒球場熱鬧開趴，副市長蘇俊賓前往開球，與現場球迷觀賞精彩又環保的賽事。

環保局長顏己喨表示，「永續趴」最大的特色，就是讓永續不再只是口號，而是人人都能參與的生活行動。從節能設備、循環杯、低碳運具，到低碳活動指引，市府希望透過最熱血、最生活化的方式，讓環保成為球迷最有態度的應援文化。

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今年活動首創「球隊衣 TO 衣」循環經濟模式，號召球員與球迷共同回收舊球衣，透過沛德永續科技的「紡織材質智能分選系統」，投入資源循環系統，同時結合萱藝新知關懷協會，推動再製為包包提袋等，創造環保與公益雙重效益。

蘇俊賓表示，今年是第四年舉辦「永續趴」活動，市府長期與樂天球團合作，將青埔棒球場打造成為桃園重要的永續教育平台，並邀集桃園具代表性、能發揮永續影響力的企業共同參與，擴大永續行動能量。

蘇俊賓說，今年活動結合太平洋自行車、Xpark、沛德永續科技以及萱藝新知關懷協會等企業夥伴，將生態保育、海洋生物救護及球衣循環再利用等觀念帶入球場，讓球迷在觀賽與參與活動過程中，自然接觸永續理念。

第二年參加永續趴的Xpark水族館及太平洋自行車，這次準備更多精彩的永續創意。蘇俊賓體驗太平洋自行車與GARMIN跨界合作導入的實境騎乘，在遊戲中具體看見低碳通勤所帶來的減碳貢獻。Xpark水族館也運用海龜道具教導民眾保育野生動物的重要性，而且不僅只有海洋生物救護，Xpark也展示近期積極復育的珍稀植物-桃園石龍尾，並由蘇俊賓與現場民眾一同製作生態瓶，親手培育珍貴的自然資源。

包括農業局長陳冠義、體育局長許彥輝，Xpark總經理暨館長手嶋一雄、太平洋自行車董事長林伊華、沛德永續科技執行長劉曜達、萱藝新知關懷協會總幹事謝沂瑾、樂天桃猿球團領隊野原武人、市議員張曉昀、陳治文、周玉琴等人都出席活動。

桃園市政府與樂天球團合作桃園環境主題日「永續趴」。（桃園市環保局提供）

桃園市政府與樂天球團合作桃園環境主題日「永續趴」。（桃園市環保局提供）

桃園市政府與樂天球團合作桃園環境主題日「永續趴」。（桃園市環保局提供）

桃園市政府與樂天球團合作桃園環境主題日「永續趴」。（桃園市環保局提供）

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