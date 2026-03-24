桃市表揚績優水環境巡守與淨海志工 2企業水巡隊也獲獎

桃園市長張善政（右3）等人出席「績優水環境巡守隊及淨海志工隊表揚典禮」。（桃園市政府提供）

桃園市政府環境保護局今（24）日晚上在中壢區舉辦「績優水環境巡守隊及淨海志工隊表揚典禮」，市長張善政蒞會頒獎並表示，水環境巡守與淨海志工是維護桃園河川與海洋環境的重要力量，此次除表揚志工團隊，也納入企業水巡隊，展現企業投入溪流與海洋保護行動的成果，並與地方里長及志工夥伴共同守護環境。市府未來將整合各項資源，持續推動公私協力，強化水巡與淨海工作，提升整體環境品質。

會中，張善政頒發企業水巡隊感謝獎予美光晶圓科技與友達光電，並表揚水環境巡守隊卓越獎39隊、績優獎4隊及巡守獎12隊；另頒發海岸巡護隊優等獎16隊、環保潛水隊績優獎、環保艦隊卓越艦隊獎及特別貢獻獎各1隊；個人獎項包括環保艦隊19人及環保潛水隊26人，肯定志工長期投入環境守護的努力與貢獻。

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環保局長顏己喨表示，桃園市的水環境巡守志工人數為全國第一，現有67支水環境巡守隊、約2500名志工，16支海岸巡護隊、約605名志工，另有3支環保艦隊約134艘船舶，及7支環保潛水隊。去年度累計巡檢逾2.3萬次，清理河川與海洋廢棄物超過21萬公斤，並辦理273場次環境宣導活動。未來環保局將持續強化污染通報與巡查機制，結合民間力量推動環境保護工作，逐步提升水環境品質，為下一代打造更永續的生活環境。

包括海洋委員會海洋保育署副署長施義哲、海巡署北部分署分署長廖雲宏、市府海岸及資源循環工程處長林立昌、市議員舒翠玲、李柏坊、徐其萬、陳美梅、張桂綿、吳進昌、劉曾玉春、彭俊豪、王珮毓、魏筠等人均一同出席。

桃園市長張善政（中）等人出席「績優水環境巡守隊及淨海志工隊表揚典禮」。（桃園市政府提供）

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