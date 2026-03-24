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    首頁 > 桃園市

    逾6.5萬株爭艷！ 桃園彩芋季3/27登場

    2026/03/24 17:32 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園彩芋季今年栽種逾6.5萬株彩色海芋。（農業局提供）

    桃園彩芋季今年栽種逾6.5萬株彩色海芋。（農業局提供）

    桃園彩色海芋季27日至4月12日於大園溪海休閒農業區登場，栽種有14個品種共6萬5000株彩芋，加上小倉蘭等各式花草，農業局預估，開展時花開會到7到8成，展期間都是最佳賞花時間。

    副市長蘇俊賓今（24日）出席彩芋季活動表示，彩芋季今年邁入第10年，展出規模創歷年新高，一共展出14個品種的彩芋，數量也由去年的5萬株提高到6萬5000株，更特別與樂天桃猿合作，規劃多項亮點彩蛋。

    農業局長陳冠義表示，今年彩芋季由在地青農領軍，除了黃、橘、紅、粉、黑、白等各色彩芋，搭配粉、橘、黃、白、藍紫等色系共1萬株的小蒼蘭，以及1萬株香水百合、姬百合，而桃園溪海是北台灣重要草花產區之一，會場也種植12萬株各式草花、6000平方公尺波斯菊花海，總計超過20萬株花卉，美不勝收。

    農業局提到，今年海芋季也首次採用「雙IP」設計，將市府吉祥物丫桃、園哥與樂天桃猿吉祥物猿氣小子、大聖，共同呈現在活動視覺與園區裝置中，並將今年桃園燈會農業燈藝作品「馬力食足」及去年仙草嘉年華裝置藝術重新整修後移置溪海會場，提升裝置物使用經濟效益，也讓展場更加精彩繽紛。

    此外，蘇俊賓提到，溪海休區是桃園重要花卉及農遊基地，近年逐步由傳統農業生產轉型，導入灌溉優化與微氣候監測等技術，成為智慧農業科技展示功能的重要場域，市府也推動農廢資源再利用，於園區中以景觀形式呈現，讓民眾在賞花之餘，也能獲得環境教育與農業知識。

    桃園彩芋季於3月27日至4月12日登場，副市長蘇俊賓（右5）出席彩芋季活動。 （記者鄭淑婷攝）

    桃園彩芋季於3月27日至4月12日登場，副市長蘇俊賓（右5）出席彩芋季活動。 （記者鄭淑婷攝）

    桃園彩芋季今年栽種逾6.5萬株彩色海芋。（農業局提供）

    桃園彩芋季今年栽種逾6.5萬株彩色海芋。（農業局提供）

    桃園彩芋季於3月27日至4月12日登場，副市長蘇俊賓（右5）24日出席彩芋季活動。 （記者鄭淑婷攝）

    桃園彩芋季於3月27日至4月12日登場，副市長蘇俊賓（右5）24日出席彩芋季活動。 （記者鄭淑婷攝）

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