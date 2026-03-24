反制「拖吊蟑螂」！桃園市修消保自治條例 拖吊亂象可直接開罰

今年2月桃園區有機車車主因車輛拋錨，找來拖吊業者協助，拖吊2公里遭索價5萬1000元，後協調以1萬元解決。（資料照）

「拖吊蟑螂」敲詐車主引發民怨浪潮，桃市府交通局今（24）日於議會工作報告，議員要求桃市府比照北市研擬防治之道，桃市府交通局長張新福強調，「桃園市做法比北市更積極」，透過消費者保護自治條例修正，若業者未充分揭露資訊，可直接開罰並限期改正；消費者保護室主任彭新澍表示，修正條文今日發布令，3天後公告實施，業者若違反最高可處10萬元罰鍰。

議員李宗豪指出，不肖拖吊業者亂象多，有業者透過網路關鍵字下廣告，實際拖吊後就坐地起價，甚至是扣車恐嚇，嚴重侵害消費者權益，北市已率先訂定相關指引，要求拖吊業者收費透明、事前告知與追加費用需經同意，建議桃市府儘速研擬自治條例，避免民眾在緊急情況下遭不當剝削。

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議員謝美英指出，現行公路法規對於未經立案或違規營業的拖吊業者，罰責相對輕微，根本無法達到嚇阻效果，導致守法的特約拖吊車苦苦等候派遣，違法的黑心拖吊車卻能在事故現場橫行霸道，桃園市應該參考其他5都的具體作為與收費標準，例如台北市在今年3月率先發布道路救援處理指引，明文要求業者必須依高公局1500元的基準來訂定價目表，且必須事前向車主報價並取得同意，若查獲事後亂加價，最高可重罰10萬元。

議員林政賢表示，黑心拖吊業者橫行，政府應該要介入，建議除了比照台北市交通局及法務局訂定指引防堵，也應公開優良業者名單供民眾查詢，確保拖吊作業公開透明。

張新福表示，桃園市已修正消保自治條例並經行政院核定，原來條例只能限期業者改正，修正後對未充分揭露資訊的業者，可立即開罰並限期改正，另也推動成立桃園市拖吊商業同業公會並討論收費標準，也請由公會推薦10家優良廠商，預計本週公布供民眾查詢。

彭新澍表示，此次消保自治條例共修正13條，其中與拖吊爭議相關，主要是第4條及第30條，第30條規定企業經營者如違反第4條有誤導、隱匿或欺罔行為，可處2萬以上10萬元以下罰鍰，過去包括中央的規定，都是先要求改正，不改正才會裁罰，但實際上，拖吊坐地起價行為在主觀上已具有高度惡意，當下違法事實也已經發生，因此有逕予裁罰的必要，自治條例近日已經行政院核定，今天發布令，3天後公告實施。

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