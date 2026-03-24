桃警破黑幫軍火庫起獲衝鋒槍等10把 防彈衣及盾牌可抗步槍火力

桃園市警方在楊梅區一家修車廠內的廢棄車輛搜到大批槍械、子彈及防彈裝備，員警現場清點。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市警察局中壢分局及楊梅分局報請桃園地方檢察署指揮偵辦，近日破獲活躍於中壢地區的天道盟正義會行動軍火庫，查獲衝鋒槍、霰彈槍及手槍等長短槍10把，並起出大量彈藥與防彈盾牌及可抵抗步槍火力的高階防彈衣一批，黑市行情近千萬元，26歲李姓男子等5名嫌犯被逮移送檢方偵辦，其中李嫌經檢察官向桃園地方法院聲請羈押獲准，成功打擊黑幫氣焰。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方於去年1月接獲轄內黑幫擁有大批槍械情資，經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，檢警最初鎖定該幫派陳姓要角，但追查過程中，陳男卻於台61線快速公路發生車禍死亡，警方認為幫派軍火必然轉移由其他幫派分子掌管，便另起爐灶布線追查，經密集蒐證，發現該黑幫將槍械、防護裝備藏匿在2部汽車內當作移動軍火庫，一旦幫派要動用槍械即開車載運軍火到場，相當機動靈活，最終鎖定該批軍火平常以車載方式，藏在楊梅區一家汽車修理廠內的廢棄車陣中，非常隱密。

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檢警掌握具體線索後，近日聲請取得桃園地院核發搜索票，大批員警荷槍實彈前往楊梅區該修車廠搜索，果然在廠內1部廢棄廂型車及另部轎車內，搜到以多個黑色帆布袋分類分裝的衝鋒槍2把、霰彈槍3把、手槍5把及手槍半成品1把，同時查獲彈匣13個、子彈264發、霰彈5發、消音器、槍管，以及罕見的手槍延伸器及填彈器等裝備，還查獲可抵抗步槍火力的高階防彈背心8件、防彈盾牌2面及開山刀、西瓜刀等刀械，黑幫堪稱「武裝到牙齒」（英文Armed to the teeth，形容全副武裝、火力強大）。

經刑事鑑識中心初步鑑定，本案10把長短槍都是模型槍改裝，均具強大殺傷力，足以對社會治安造成重大威脅。

警方今（24）日下午舉辦破案記者會，桃園市長張善政出席表示，警方破獲大量具殺傷力的槍械及防彈裝備，不僅壓制黑幫的暴力犯罪氣焰，也成功阻斷非法槍彈流入社會，展現打擊組織犯罪、維護社會安全的堅定決心。

桃園市警方搜到的槍械由多個黑色帆布袋分類包裝，藏在修車廠廢棄車輛內。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市警局破案記者會中，市長張善政（右二）到場察看琳瑯滿目的黑幫軍火。（記者余瑞仁攝）

桃園市警方查獲黑幫持有的防彈盾牌及可抗步槍火力的高階防彈背心。（記者余瑞仁攝）

桃園市警方查獲黑幫軍火庫，其中有罕見的「手槍延伸器」，具穩定彈道及紅外線瞄準功能。（記者余瑞仁攝）

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