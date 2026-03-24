出示桃園市民卡APP參觀日本神戶萌黃之館、風見雞之館 享免費優惠

日本神戶「風見雞之館」（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府觀光旅遊局與日本神戶觀光局合作共推「桃園×神戶文化場館市民優惠活動」，今年4月1日到明年3月31日間，桃園市民前往日本神戶旅遊，出示桃園市民卡APP，就能免費參觀神戶的國家指定重要文化財產、百年歷史西式建築「萌黃之館」與「風見雞之館」。

觀旅局長陳靜芳說，日本神戶知名的景點北野異人館街，保存了神戶開港後，外國人居住的西洋宅邸建築群，其中，盟黃之館原為美國總領事官邸，以淡雅萌黃色外牆與精緻室內裝飾聞名，風見雞之館原為德國貿易商舊宅，以紅磚建築與屋頂風向雞雕像著稱，2館都是日本的國家指定重要文化財產。

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觀旅局與日本神戶觀光局共推優惠活動，以「文化交流、城市互訪」為核心概念，希望透過參訪文化場館，讓雙城市民深入認識彼此城市的歷史與藝術，優惠期間，桃園市民前往日本神戶旅遊，在萌黃之館出示「桃園市民卡APP」，就能免費獲得萌黃之館、風見雞之館的雙館參觀券；日本神戶市民來桃園旅遊，則能免費參觀「桃園市兒童美術館」、「橫山書法藝術館」。

陳靜芳表示，桃園與神戶2023年簽署觀光交流合作備忘錄後，持續於觀光推廣、體育賽事、教育旅行等領域合作與交流，例如觀旅局已連續2年在神戶馬拉松、神戶光之祭典設置宣傳攤位，神戶觀光局也在桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬、桃園燈會設置宣傳攤位，相互推廣彼此的觀光資源。

日本神戶「萌黃之館」。（圖由桃園市政府提供）

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