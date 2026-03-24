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    首頁 > 桃園市

    台61線觀音段不平靜 貨櫃車翻覆事故後又傳槽車失火

    2026/03/24 12:43 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市觀音區台61線匝道銜接台66平面道路路口，今天上午發生化學槽車輪胎起火事件，消防人員到場灌救。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市觀音區台61線匝道銜接台66平面道路路口，今天上午發生化學槽車輪胎起火事件，消防人員到場灌救。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市觀音區台61線不平靜，今（24）日凌晨才發生貨櫃車翻覆撞斷號誌桿事故，上午近9點，台61線銜接台66線匝道上，發生1輛化學槽車要行駛離開台61線在匝道停等紅燈時，左後方車輪突然起火燃燒，桃園市消防局獲報派遣4輛消防車到場灌救，迅速將火勢撲滅，未延燒槽體，起火原因及損失調查中。

    桃市消防局指出，119勤務中心於上午8點57分接獲報案，指一輛化學槽車從台61線下交流道，在匝道路口停等紅燈準備駛入台66線平面段時，左後輪突然冒煙起火，嚇壞行經車輛駕駛紛紛報案，該局即調派第3大隊觀音分隊人車趕往搶救，消防人員到場時車輛已冒出大量濃煙，經拉水線滅火，9點36分完全撲滅。

    警方說，該輛槽車當時載運非事業廢棄液體，幸僅槽車後輪及後方區域被燒半毀，槽體未受破壞及洩漏，也未造成人員受傷，初步研判可能因長時間高速行駛造成胎溫過高引起輪胎冒火，詳細原因由消防局火調人員調查釐清中。

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