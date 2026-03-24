桃園市開放大型重機停放機車格 停2格仍收1格費用引公平爭議

桃園市政府交通局今年4月1日起試辦大型重型機車可停放於全市路邊機車停車格政策。（資料照，交通局提供）

桃園市政府將於4月1日起試辦開放紅、黃牌大型重型機車停放路邊機車停車格，讓重機車友大讚「先進桃園」，不過，議員質詢認為相關政策配套仍不足，尤其現行機車停車收費採「1車1格1費」，大型重機實際可能占用較大空間，恐出現停2格仍收1格費用的公平性爭議。

市府交通局長張新福回應，試辦前有經過詳細調查，大型重機的車型不一，若車型較大，車主通常會傾向停放汽車停車格，而目前大型重機在整體機車占比僅約2%，對機車停車格使用影響有限。

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交通局今（24）日於市議會定期會工作報告，議員魏筠質詢時說，桃園市開放大型重機停放機車停車格立意良好，但相關配套措施仍顯不足，停放原則雖是「1車1格」，但若車身長度較長，允許斜向跨停2格，惟須確保車身完整停放於格線內，若跨停2格仍收1格費用，政策正式施行後恐引發公平性爭論。

議員李宗豪表示，大型重機停放原則雖以1格為限，但車型較大允許停2格，且仍採1格收費，不只是公平性問題，也恐讓原本就不夠的機車停車位更加不足，目前是試辦階段，交通局應完善配套措施。

議員黃敬平指出，桃市各大商圈、車站及捷運站周邊的機車停車格長期供不應求，在既有停車資源吃緊情況下，開放大型重機停放，勢必壓縮一般機車使用機會，加上大型重機車體較大，在狹小機車格內停放，容易發生刮傷、進出困難等情形，甚至影響整體停車秩序，建議市府研擬分區分級管理制度，針對停車需求高度集中的區域，像是中壢、桃園、內壢等火車站及中壢SOGO商圈、桃園藝文特區等地，優先設置大型重機專用停車格，並建議市府應採按格計費或差別費率機制，兼顧使用者付費及政策公平性。

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