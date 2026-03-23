好玩？綠隧女遊客踹踢協力車進稻田 新屋農民、租車業者要索賠

桃園新屋綠色隧道出租協力車被遊客踹進田裡。（民眾提供）

桃園新屋傳出離譜踹車事件，一名女遊客昨（22）日和友人在永安漁港附近綠色隧道租來協力車，騎乘途中疑似為了玩鬧，竟將卡在田埂的協力車連踹兩腳踹進田裡，但這還沒完，眼看同行男子踩進田裡，試圖將協力車推上道路，她居然硬是把車推回田裡。誇張影片被同行友人拍下PO網，引發網友撻伐，直呼沒有公德心。

協力車業者今日表示，對於生財工具受損很無奈，對方「牽（協力車）回來的時候，看到車子輪胎都是泥土，當時很訝異這到底是騎到哪裡，怎麼連輪胎都會泥土，因為假日比較忙、客人比較多啊，等到發現車損的時候，對方已經走了」，當天先把車體髒的地方洗了再拖過去倉庫，並送廠修理，將會和當事人聯繫討論後續賠償事宜。

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從PO網影片可見，當時協力車卡進田埂，這名白衣女子突然竄出，伸出「大力金剛腿」一連踹了2腳，整輛協力車「噗通」一聲掉到田裡，原本黑衣男還努力想讓協力車回到路面，但最終仍徒勞無功。

過程中，被大腳踹進田裡的協力車壓毀剛插秧不久的稻田，這群遊客竟放聲大笑，誇張的還在後頭，女子眼看黑衣男雙手扶著協力車，她不僅不幫忙，反而繼續補腳把協力車往田裡推，田裡秧苗不斷被車輪前後輾壓，協力車也傷痕累累，離譜行徑被錄下PO網引發撻伐。

網友留言表示，「這樣不道德啦，這個是農民的苦工，辛辛苦苦種下來的秧苗你把它（弄）壞掉了，不行這麼玩、這樣農民會心痛」；「人家辛苦的種的好不容易等可以播種的時候，你要把人家破壞了以後，我們百姓的米要從哪裡來啊，就是沒有公德心的啦。」

稍早原PO友人已留言求饒，「希望大家可以原諒我們…以後真的不會再這樣了…對不起。」還說「掉到田裡面的那件事情，我在這裏說對不起，雖然說我不是把車子推到田裡面的，但是我錄影了還跟著嘲笑，因為這件事情我也不知道會搞成這樣，真的很抱歉，我們也有反省過自己的所作所為，實在不好意思，也對不起那個農田的主人。」

白衣女遊客出腳踹協力車。（民眾提供）

白衣女遊客再踹一腳，協力車掉進田裡。（民眾提供）

白衣女子眼看同行男子踩進田裡，試圖將協力車推上路，居然硬把車推回田裡。（民眾提供）

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