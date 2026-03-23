桃園青創跨國平台啟動 串聯日、韓、馬拓展國際化品牌

桃園市青年事務局23日宣布成立跨國創生交流平台，桃園地方創生團隊將串聯日本、韓國及馬來西亞等國際夥伴，協助在地品牌拓展國際市場。（桃園市青年局提供）

桃園市政府青年事務局今（23）日宣布成立跨國創生交流平台，將桃園地方創生團隊將串聯日本、韓國及馬來西亞等國際夥伴，協助在地品牌拓展國際市場。青年局與國際團隊多方簽約，也授牌給今年獲選的15組「青年投入永續發展行動計畫」團隊，宣告桃園地方創生邁入國際化新里程碑。

市府副祕書長金志聿蒞會表示，這次活動對於地方創生團隊而言，是拉夥伴建立平台，讓日本、韓國、馬來西亞等各國團隊可以一起合作、學習與交流，並建立未來合作的機會，尤其地方創生不應該只停留在地方，而是要建立市場，希望透過這次機會搭起平台連結國際，創造出更多可能。

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計畫首度以「在地行動×國際鏈結」為核心，邀集海外團隊與桃園地方創生品牌，共59組進行媒合，促成多項跨國合作。例如來自桃園區的「職人雞」與日本熊本縣料理名店「向日葵亭」展開聯名商品開發；「桃園市復興桂竹產業發展協會」、「新竹金BAMBOO」與馬來西亞檳城的團隊，就竹纖維減塑應用技術交流。

又如「貳柒珈琲焙煎所」與馬來西亞的陶藝品牌進行跨域工藝合作；大溪區的「晴感製物」與日本團隊洽談文化觀光設計，未來可望逐步轉化為具體商業成果；另位於復興區的「pluwfun未來設計所」，則和韓國「BO＋EMPLUS」規劃台韓兩地市集交流活動。

青年局長侯佳齡表示，長期培植地方創生累計輔導超過百組團隊，提供從培力、陪伴到資源串聯的完整支持系統，產業涵蓋音樂文化、農業轉型及場域再生等多元領域。今年透過設立常態性跨國合作平台，協助桃園在地品牌厚植實力、拓展國際市場，讓青年行動成為驅動城市永續發展的重要引擎。

桃園市青年事務局23日宣布成立跨國創生交流平台，號召桃園青年投入永續發展行動。（桃園市青年局提供）

桃園市青年事務局23日宣布成立跨國創生交流平台，桃園地方創生團隊將串聯日本、韓國及馬來西亞等國際夥伴，協助在地品牌拓展國際市場。（桃園市青年局提供）

副秘書長金志聿授牌予桃園青年投入永續發展行動團隊領航組龜山圈圈小隊。（桃園市青年局提供）

副秘書長金志聿授牌予桃園青年投入永續發展行動團隊領航組中壢街區X小農行動團隊。（桃園市青年局提供）

副秘書長金志聿授牌予桃園青年投入永續發展行動團隊創新組客客客到人 Hakka Global。（桃園市青年局提供）

桃園市青年事務局簽署地方創生國際合作MOU。（桃園市青年局提供）

日本LOCAL TO LOCAL 株氏會社社長張子萱進行專題分享。（桃園市青年局提供）

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