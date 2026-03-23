中壢阿北騎士單手拖行看板比機車還長！ 最重可罰1萬8

圖中阿北騎士以單手拖行一片巨大的粉紅色廣告看板，看板長度遠超車身。（取材自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台）

桃園市中壢區民族路六段上近日出現驚險畫面，一名機車男騎士在行駛過程中，竟以單手在車尾拖行一片巨大的粉紅色廣告看板，看板長度遠超車身，讓其他用路人看了捏把冷汗。有網友把影片PO在社群平台引起議論，其他網友紛紛留言表示，「新式兩輪拖板車」、「台灣日常」。

對此，中壢警分局交通組警務員許美雲今日回應表示，民眾載運貨物時，務必確保固定穩妥，切勿貪圖方便讓貨物鬆動、掉落。若致生危險情形，可依道路交通管理處罰條例第30條規定，處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

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根據該影片可以看到，該名騎士右手催動油門，左手則向後拉住寬大的看板行駛在道路邊，旁邊還有其他車輛，看板面積幾乎遮蔽後方視線，若遇強風或緊急煞車，後果不堪設想，畫面讓人捏把冷汗。

（圖中阿北騎士以單手拖行一片巨大的粉紅色廣告看板，看板長度遠超車身。（取材自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台）

圖中阿北騎士以單手拖行一片巨大的粉紅色廣告看板，看板長度遠超車身。（取材自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台）

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