桃市蘆竹區新莊、新興市民活動中心動土 預計明年7月完工

桃園市長張善政（左三）與藍綠民代共執鏟為新莊、新興市民活動中心動土。（圖由桃園市政府提供）

桃園市「蘆竹區新莊暨新興市民活動中心新建工程」今（23）日動土，桃園市長張善政出席主持動土典禮時表示，蘆竹區是桃園發展快速的重要區域，市府為提供市民更優質的生活與公共活動空間，積極克服土地取得、預算籌編，此工程採新莊里與新興里活動中心併案發包推動，順利突破招標困難、啟動工程，預計明年7月完工啟用，屆時將提升在地公共服務量能與生活品質。

張善政指出，市府持續優化各行政區市民活動空間，蘆竹區今年同步推動新莊、新興、山鼻、南興水岸、濱海及坑口等6處市民活動中心建設，以因應人口成長與社區需求，6案當中已有5案完成發包，其中濱海及南興水岸2處活動中心預計於今年完工，市府將持續掌控施工進度與品質，確保各項建設順利推進。

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蘆竹區公所表示，新莊及新興市民活動中心發包過程因受物價上漲影響，曾多次流標，後續在市府及議會支持下，透過併案發包擴大規模，成功提升廠商投標意願，順利推動，2案總經費約6263萬元，均規劃為地上2層建築、總樓地板面積約150坪，工期約460日曆天，落成後可提供多功能集會、研習課程、社區照顧關懷據點、親子活動及公益服務等多元使用。

蘆竹區公所指出，新莊里市民活動中心基地位於新龍公園用地內，結合周邊綠地景觀，打造室內外整合的優質社區交流空間；新興里市民活動中心則透過活化既有的新興衛生所用地，規劃為多功能使用場域，更將作為長者健康促進、共餐服務及社區關懷據點的重要場域，結合社會局資源，強化社區照顧網絡，落實在地老化與社會安全網的政策目標。

新莊市民活動中心完工模擬圖。（圖由桃園市政府提供）

新興市民活動中心完工模擬圖。（圖由桃園市政府提供）

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