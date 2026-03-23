議員批桃園購物節吸引不到外縣市 經發局：預算效益勝台中

去年桃園購物節壓軸大獎1０００萬元由市長張善政抽出，得主是在汽車保養廠消費，花費金額約1000多元。（資料照）

桃園市每年舉辦購物節創造消費力，但高達8、9成都是在地人參與，吸引不到外縣市消費，對比台中購物節幾乎完敗，桃市府經濟發展局長張誠強調，桃園購物節預算效益要比台中高，今年活動除結合市民卡APP，將規劃多波宣傳並結合台灣設計展，聚集全國消費者前來桃園購物。

經發局今（23）日於市議會工作報告，針對舉辦多年的桃園購物節，議員楊朝偉質詢指出，2023年桃園購物節累積登錄發票192萬7064張、消費金額約39億7633萬餘元，去年則是217萬7682張、64億4147萬餘元，從數字上看似幅度增加，但進一步分析消費者居住地，2023年桃園市占86%，外縣市僅14%，去年桃園市更達89.5%，外縣市下滑到10.5%，顯示連兩年購物節都是桃園人自己在消費，且可能多是日常支出。

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楊朝偉說，反觀台中舉辦的購物節帶動消費金額353億元，其中外縣市消費就達64億、占比18%，舉辦購物節的目的不是桃園人「自嗨」，而是要想辦法吸引更多外縣市民眾前來，創造更多額外的消費。

議員謝美英認為，桃園購物節在行銷亮點、品牌記憶點及效益上可以說是「完敗」，獎項規劃與宣傳力道顯得零散且缺乏爆發力，難以刺激額外消費或跨區消費的效益，參與機制的便利性與整合度也待加強；建議參考台中市做法，透過專屬應用程式將購物節與市政服務、在地商家優惠高度綁定，才能有效導流消費者到在地商圈、夜市或觀光工廠，避免活動效益僅停留在大型百貨或連鎖量販店，基層攤商與微型小店根本無感，同時要整合觀光旅遊局、文化局等局處資源，設計出真正具有全國吸引力的誘因。

張誠表示，以2024年為例，台中購物節預算約3.5億，發票登錄金額約353億，桃園預算僅約2722萬，發票登錄金額約64億元，換算台中購物節預算效益比約101倍，桃園購物節預算效益比則有約235倍。

張誠指出，今年購物節將結合桃園市民卡APP，推出發票登錄抽獎、電子集章、優惠券發送等服務，並於活動前期規劃電台廣播、電視新聞、網路影音廣告託播、數位媒體露出、車站及捷運燈箱、計程車插卡廣告及台鐵車箱廣告等波段宣傳，並結合台灣設計展，希望吸引全國消費者踴躍參加發票登錄活動。

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