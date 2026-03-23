兒童節去哪玩？大園尖山考古展示館 邀親子聽故事、玩手作

創意手作親子體驗課程。（圖由桃園市文化局提供）

收藏近10萬件文物的桃園市唯一市定考古遺址「大園尖山考古展示館」，將於4月3日至4日推出兒童節系列活動，邀請親子一起走進故事、動手探索，系列活動規劃6場結合繪本導讀與創意手作的親子體驗課程，透過聽故事、動手做，帶領孩子認識考古與文化資產的奧妙。活動全程免費，適合親子共學共玩。

文化局長邱正生表示，此次活動以「在地文化x考古思維」為主軸，精選多本與桃園考古遺址及史前文化相關繪本，透過生動故事引導孩子進入考古世界，並結合延伸手作體驗，讓孩子在創作中學習觀察、推理與想像，如同小小考古學家，一步步拼湊出過去的生活樣貌。

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除了活動課程，大園尖山考古展示館也優化館內空間，打造溫馨舒適的閱讀角落，提供親子共讀的沉浸式體驗，今年更推出「雙月主題選書」機制，每2個月精選不同主題書籍，從史前文化到文化資產，讓孩子透過閱讀認識土地故事，讓考古知識自然融入生活。

延續兒童節熱潮，大園尖山考古展示館於4月11日下午2時至4時在橫山書法藝術館書藝講堂舉辦考古學主題講座「猜猜我是誰？動物考古學」，邀請國立台灣史前文化博物館南科考古館老師陳霈璿，以6種動物的考古研究案例為切入點，帶領民眾從動物遺留的線索中，解讀史前人類的生活環境與飲食文化，認識考古學多元且有趣的一面。

此次活動將於3月25日上午10時準時開放報名，6場手作課程依年齡規劃適齡參與，名額有限、額滿為止；考古學主題講座採自由入場。相關資訊請持續關注「藝遊桃園」及「大園尖山考古展示館」FB粉專最新公告。

考古繪本導讀。（圖由桃園市文化局提供）

手作體驗。（圖由桃園市文化局提供）

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