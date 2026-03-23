為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 桃園市

    桃園女駕駛闖紅燈 「熊貓」遭撞飛送醫

    2026/03/23 11:20 記者鄭淑婷／桃園報導
    自小客車闖紅燈，撞倒熊貓外送員。（記者鄭淑婷翻攝）

    自小客車闖紅燈，撞倒熊貓外送員。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市桃園區永安路與永安北路口，21日中午12點多發生交通事故，「熊貓」外送員慘遭闖紅燈自小客車撞飛，外送員倒地受傷，送醫治療，機車碎片四散，經酒測雙方皆無酒駕情形，肇事責任由警方釐清，有網友表示，該路口過去也曾發生類似車禍，到底是有多愛闖紅燈。

    蔡姓女子當時駕駛自小客車，沿桃園區永安路往大竹方向直行，行經永安路及永安北路口時闖越紅燈，撞倒沿永安北路往永安路方向直行的張姓外送員，撞擊力道之大，騎士倒地滑行受傷，機車碎片四散。

    據悉，該路口永安北路端較為狹窄且兩側都有民宅，車輛停等線也較為退縮，騎士在紅燈轉綠燈時前行，到路口發現闖紅燈自小客車已來不及。

    警方獲報立即趕抵現場疏導交通，並協助騎士送醫治療，經實施測試雙方均無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中，也呼籲汽機車駕駛人行經路口，應遵循號誌標誌行駛，切勿違規影響其他用路人行車安全。

    自小客車闖紅燈撞倒熊貓外送員，車頭也因此凹陷毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    自小客車闖紅燈撞倒熊貓外送員，車頭也因此凹陷毀損。（記者鄭淑婷翻攝）

    熊貓外送員遭闖紅燈自小客車撞倒受傷，機車碎片四散。（記者鄭淑婷翻攝）

    熊貓外送員遭闖紅燈自小客車撞倒受傷，機車碎片四散。（記者鄭淑婷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    桃園市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播