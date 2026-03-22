桃園十一份園區「下雪」了！民眾賞花、追雪共度悠閒時光

石管前前大草坪，有「4月雪」之稱的流蘇花期報到。（記者李容萍攝）

石管前前大草坪，有「4月雪」之稱的流蘇花期報到。（記者李容萍攝）

石管前前大草坪，有「4月雪」之稱的流蘇花期報到。（記者李容萍攝）

有「4月雪」之稱的流蘇花期報到！水利署北區水資源分署（舊稱石門水庫管理局、簡稱石管局）位於桃園市龍潭十一份園區種植90餘棵流蘇花，近日逐漸盛開，其中又以石門大草坪前整排8棵流蘇老樹最為漂亮，層層花開堆成白雪皚皚，這2天週休假日吸引民眾賞花，或在樹下用餐喝茶，共度悠閒時光。

流蘇的花瓣撕裂細長，猶如古時仕女服飾，因而得名。十一份園區往年4月才開花的流蘇花，近年來都提早在3月綻放，顯示氣候變遷有造成影響，時值枯水期、石門水庫截至昨日下午蓄水率58.77％、蓄水量1.2億噸，北水分署呼籲民眾節約用水。

據桃園觀光導覽網介紹，龍潭十一份保留了過去興建石門水庫時美國工程師住的宿舍群，是融合日式和美式風格的50年老建築，擁有廣大的草原及綠樹成蔭，成為桃園市著名的休閒場所之一。

位於石門水庫管理局前的石門大草坪相當寬闊，總是吸引許多大小朋友來此放風箏、踢球或野餐，周圍還有許多木麻樹、樟樹，提供民眾涼蔭休息，一旁的宿舍區更植有許多櫻花樹，每逢春季櫻花綻放，美不勝收。另外，石管局也是「我的少女時代」、「行走的樹」、「五月一號」等多部國片取景地。此外，附近文化街也是活魚多吃的餐飲大熱門，前來大啖美食、至佳安村追星、前往北區水資源局前大草坪野餐、放風箏的人潮不計其數。

龍潭十一份保留了過去興建石門水庫時美國工程師住的宿舍群。（記者李容萍攝）

石門水庫管理局前的石門大草坪相當寬闊，總是吸引許多大小朋友來此放風箏、踢球或野餐。（記者李容萍攝）

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