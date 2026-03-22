職涯大富翁開擲！2026春季徵才博覽會 企業釋近9000職缺

「2026春季徵才企業博覽會」登場，隨著天氣放晴，一整天人潮絡繹不絕，熱鬧非凡。（中央大學提供）

「2026春季徵才企業博覽會」今（22）日在國立中央大學登場，吸引逾170個單位參展，釋出將近9000個職缺機會，涵蓋科技、製造及多元產業領域，以「職涯大富翁Roll Your Dice」為主題，結合遊戲化概念與互動式活動，營造輕鬆且富有參與感的職涯探索氛圍，陪伴學子在畢業踏出校門之前，探索多元職涯的可能。

桃園市長張善政表示，現場許多指標性企業參與，展現對優秀人才的高度需求，近年台灣在人工智慧（AI）、半導體及資通訊等領域表現卓越，從晶片研發、伺服器製造到多元應用服務，皆展現高度的國際競爭力，其關鍵在於人才的持續投入。市府將持續推動產學合作與就業媒合機制，協助青年順利銜接職場，讓台灣在全球科技領域持續領航。他提到，大學及研究所階段是人才養成的關鍵時期，隨畢業季將至，對即將投入職場的學生而言，正是影響未來發展的重要抉擇。中央大學長年深耕桃園，培育優秀人才，持續為國家與產業注入成長動能。

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勞動部勞動力發展署桃竹苗分署秘書胡伯堯說，「大富翁」遊戲涵蓋命運與機會，就業市場的緣分如同不可控的「命運」，但勞動部已經為青年的「機會」做好準備。勞動部推動的青年就業方案，期望能透過實質的資源，幫助每一位青年朋友順利找到喜歡的工作。

中央大學校長蕭述三致詞感謝由29位學生組成的團隊，歷經近一年的籌備完成此次博覽會籌辦。呼應今年的活動主題，勉勵學子尋找職涯猶如「擲骰子」，千萬不要迷惘或害怕，要勇敢踏出第一步，實際投入後才能真正釐清自己對工作的熱忱。

中央大學學務長陳思妤也說，此次博覽會不僅有113家廠商提供在校生實習機會，還有89間企業提供外籍生職缺。此外，為打破以往認為職缺多侷限於理工科系的印象，團隊建置系統，並在手冊中明確標註各企業對不同領域（如文管商）的人才需求，鼓勵跨領域學生勇於挑戰各類職缺。會中，藝人施語庭、趙翊帆接力演唱，與學生近距離互動，帶動現場氣氛。

桃園市長張善政（右）在中央大學校長蕭述三（左）陪同下參觀春季徵才企業博覽會展場攤位。（中央大學提供）

「2026春季徵才企業博覽會」吸引逾170個單位參展，與會貴賓共同啟動「職涯大富翁」儀式。（中央大學提供）

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