131位在地藝術家齊獻「藝」 桃園市美術家邀請展開幕

桃園市長張善政（左5）出席「2026桃園市美術家邀請展」開幕式。（記者李容萍攝）

桃園市文化局年度指標性大展「2026桃園市美術家邀請展」，即日起至4月12日在文化局全館展出。市長張善政今（22）日下午出席開幕式表示，本屆以「東方美學」為核心，匯聚131位在地藝術家，聚焦書法、水墨、膠彩與篆刻、瓷刻等媒材，展現桃園傳統藝術在當代的轉化與創新能量。

市府文化局長邱正生表示，邀請展透過筆墨韻律與金石意象，呈現世代對話下的多元風貌與文化底蘊；主視覺則將「二零二六」融入設計，讓數字「六」化為旭日，象徵日出東方，寓意東方藝術持續綻放光彩，展現桃園藝壇蓬勃發展的生命力。

請繼續往下閱讀...

邱說，受邀藝術家長期深耕桃園藝壇，對地方藝術發展貢獻卓著，匯聚老、中、青三代創作者，在交流互動中展現世代傳承與創新能量。展場薈萃東方4類媒材，涵納筆墨奔放的書藝創作、細膩精微的篆刻、瓷刻作品、典雅含蓄的膠彩畫作與氣韻生動的水墨佳作，多元風貌充分展現桃園深厚的文化底蘊與豐沛創作實力。

今年更首度與昇恆昌股份有限公司協力合作，由策展類籌備委員暨總評作者蔡耀慶精選27件作品，於文化局展出後，將移展桃園國際機場第一航廈藝文空間，展期自4月16日至7月30日，讓藝術走向國門、邁向國際，使往來國際旅客在旅途中亦能感受東方美學的深度與溫度，展現桃園作為文化城市的自信與能量。

今日開幕式配合舉辦「藝術嘉年華」活動，由桃園市美術協會與在地藝文團體協力合作辦理藝術體驗坊、創意市集與表演活動；另外同步配合「藝遊桃園」數位集章活動，鼓勵民眾透過線上平台蒐集專屬章戳，更有機會獲得文創禮品。

桃園市長張善政（左2）頒發感謝狀給羅青（左起）、張穆希、趙世傳、吳吉祥等藝術家代表。（記者李容萍攝）

桃園市美術家邀請展登場，131位在地藝術家齊聚獻「藝」。（記者李容萍攝）

本屆以「東方美學」為核心，聚焦書法、水墨、膠彩與篆刻、瓷刻等媒材。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法