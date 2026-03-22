桃園中壢延平路拓寬人行道 估8月底完工

桃園中壢延平路人行道相關改善工程，已於今年1月試辦環北路口，測試施工對交通影響。（記者李容萍攝）

桃園中壢延平路上的中壢仁海宮及對向還有中壢天晟醫院屬於人潮、車流聚集之處。（記者李容萍攝）

桃園中壢延平路透過調整車道與無障礙設施拓寬人行道，預計8月底完工。（記者李容萍攝）

桃園中壢延平路上的中壢仁海宮及對向還有中壢天晟醫院屬於人潮、車流聚集之處。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區延平路（元化路至環北路）為中壢區往返桃園區主要道路，長期交通繁忙，途經中壢仁海宮及中壢天晟醫院屬於人潮、車流聚集之處，該路段早期規劃設置人行道，但歷經20多年未改善，已不符現代行人安全需求；市府工務局、養護工程處跨局處合作，透過調整車道道寬度用以拓寬人行道，並採用高壓磚鋪面材質進行鋪面整合，結合設施外移、規劃公車停車彎等目標進行改善。

相關工程已於1月試辦環北路口，測試施工對交通影響情形，後續工程將於3月底開工，分段交叉施工，總施作長度約380公尺，人行道改善後寬度約3公尺，總面積約1900平方公尺，施工經費約4200萬元，預計8月底全面完工。

養護工程處主任秘書姜志男指出，此工程設計調整車道寬度，該路段原為雙向4車道，寬度各3.5公尺搭配1.3公尺路肩及1.8公尺人行道，改善後內側車道改為3.3公尺，並縮減路肩寬度為0.3公尺，用以拓寬人行道大幅增加寬度至3公尺，在不影響交通狀況前提下，提升行人通行安全及便利性。

考量現況無障礙坡道及導盲磚為舊式設施，容易造成輪椅通行不便及盲人誤判等，依照國土署及無障礙協會最新規範，工程也改善無障礙坡道及導盲設施，以利身障者更安全通行。

姜志男提到，延平路沿線有多處汽車及機車停車場，進出及排隊車流時常影響行人通行，改善工程將運用標線型人行道及不同材質鋪面等方式，畫出明確的動線將人車分道，期盼提升行人優先的用路觀念。

另外，該路段也有2處公車站，分別為新街站及中壢聯合辦公大樓站，皆屬於民眾高使用率的大站，改善工程施作前也橫向聯繫市府交通局及公車業者共同辦理會勘，決議規劃公車停車彎，讓公車停靠進站時可減少影響後方車流，確保交通更順暢。改善工程採分段施工，兩側施工範圍交錯，以降低造成的交通衝擊，期盼未來完工後讓當地車流順暢、行人更安全。

桃園中壢延平路透過調整車道與無障礙設施拓寬人行道，圖為車道瘦身，減少路肩，拓寬人行道。（桃園市養工處提供）

桃園中壢延平路透過調整車道與無障礙設施拓寬人行道，圖為車道或停車場出入口，以特殊色警示行人。（桃園市養工處提供）

桃園中壢延平路透過調整車道與無障礙設施拓寬人行道，圖為預計施工期程。（桃園市養工處提供）

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